Подлодка "Комсомольск-на-Амуре" вернулась в Большой Камень

"Благодаря профессионализму и четким действиям испытательной команды, а также усилиям экипажа субмарины, поставленные программой испытаний задачи выполнены. Экипаж и команда здоровы", - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Эксперты ЕНВ считают, что акт госприемки модернизированной "Варшавянки" будет подписан в последних числах декабря 2016 года, а сама субмарина и ее экипаж после перехода от причальной стенки завода в Большом Камне к пирсу 19-ой бригады ДЭПЛ ТОФ на Малом Улиссе встретит Новый год в родной бригаде.

Напомним, что на ремонт и модернизацию на Амурском судостроительном заводе Комсомольска-на-Амуре подлодка Б-187 Тихоокеанского флота встала еще в 2003 году. Тогда предполагалась, что работы завершатся через пару-тройку лет, однако подводная лодка простояла в ожидании ремонта в Большом Камне и цехе Амурского судостроительного завода более 10 лет из-за отсутствия средств на ее ремонт и модернизацию. И только после визита министра обороны РФ Сергея Шойгу на завод было принято решение об открытии финансирования для ее ремонта. Только в мае 2016 года субмарину вывели из заводского дока на воду.



А шестого октября 2016 года в Комсомольске-на-Амуре произошло знаменательное событие для всего города – вывод из цеха Амурского судостроительного завода дизельной подводной лодки проекта 877, которая много лет лет проходила здесь ремонт и модернизацию. Субмарина отправится в плавание под новым именем – "Комсомольск-на-Амуре", которое присвоено ей 15 августа 2015 года приказом главнокомандующего ВМФ России.

Торжественная церемония вывода из цеха подводной лодки состоялась на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске. С 2003 года ДПЛ "Варшавянка" стояла здесь на ремонте и заодно подверглась модернизации, которая позволит существенно улучшить её боевые и технические возможности. В июле этого года ветераны подводного флота выступили с инициативой о присвоении подлодке имени города, в котором она получила "путёвку в жизнь".

"У этой лодки замечательная судьба, — рассказал председатель краевой общественной организации ветеранов-подводников капитан I ранга Николай Кузнецов. – Она была построена здесь в 1991 году и выполняла задачи на флоте, демонстрировала нашу военную мощь за рубежом. Подлодки этого проекта признаны лучшими в мире по своей бесшумности и скрытности. Теперь она ещё более современная, и с именем нашего славного города она получит "новое дыхание". Наши корабелы работают чётко, добросовестно и грамотно, поэтому, думаю, все предстоящие испытания "Комсомольск-на-Амуре" пройдёт без проблем".

На церемонии вывода лодки из цеха присутствовал главный конструктор проекта 877 из ЦКБ морской техники "Рубин" Константин Дмитриев. Он отметил, что сотрудники завода вложили огромный труд в работу над совершенствованием субмарины и поздравил коллектив АСЗ с этим достижением.

От имени командования тихоокеанского флота России собравшихся поздравил командир 72 отдельной бригады строящихся и ремонтирующихся ПЛ капитан I ранга Александр Дементьев, много лет прослуживший на "Варшавянках" ТОФ и Улисса.

"Ждём в декабре ввода лодки в строй на защиту интересов нашей Родины, и желаем ей безаварийного плавания", — сказал Александр Дементьев.

После перехода субмарины по Амуру на буксире на большой дизельной подводной лодке "Комсомольск-на-Амуре" (заводской № 473), прибывшей на сдаточную базу ПАО "АСЗ" в г. Большой Камень (Приморский край), всю осень продолжались приёмо-сдаточные мероприятия.

К началу зимы 2016 года на заказе были закрыты все швартовные и ремонтные удостоверения. Лодка прошла электромагнитную обработку и прошла проверку техническими службами Тихоокеанского флота. Жесткой ревизии и проверке было также подвергнуто аварийно-спасательное имущество ПЛ и средства индивидуальной защиты экипажа. Прежде чем был подписан акт о готовности подводной лодки выйти в море на ходовые испытания, корабль прошел ещё одну проверку – инспекцией безопасности мореплавания.

В эти дни субмарине предстоит окончательная отделка и окраска корабля и процедура подписания флотом и заводом приёмо-сдаточного акта.

Напомним, дизельная подводная лодка "Б-187" проекта 877 была спущена на воду со стапелей Комсомольского-на-Амуре судостроительного завода в октябре 1991 года и в составе Тихоокеанского флота несколько лет выполняла боевые задачи с оценкой "отлично", в том числе на Камчатке и во Вьетнаме. В 1993-1995 годах совершила три боевые службы на полную автономность с оценкой "отлично". В 1995 году экипаж корабля завоевал переходящий вымпел "Лучший корабль Тихоокеанского флота по итогам боевой подготовки".