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Общество

15 декабря 2016, 12:40
Приморский океанариум открывается после профилактических работ

Приморский океанариум открывается после профилактических работ

Научно - образовательный комплекс будет работать с 10 до 20 часов

20 декабря океанариум вновь начнет принимать посетителей. Он будет открыт со вторника по воскресенье, за исключением среды. В среду океанариум работает только с организованными группами школьников. Для них запускается бесплатная программа "Урок в океанариуме", сообщает ЕНВ.

Научно - образовательный комплекс будет работать с 10 до 20 часов. Билеты можно приобрести с 10 до 18 часов в кассах на его территории. Продажа билетов начнется одновременно с открытием океанариума 20 декабря.

Тренировки морских млекопитающих временно проводятся в закрытом режиме. Исключение будет сделано по средам для организованных школьных групп. Детям покажут моржа Мишу и сивуча Айка.

Демонстрационная программа выступлений морских млекопитающих будет готова в январе. О начале продаж билетов на представления будет сообщено дополнительно.

От входной зоны океанариума до кассового павильона можно будет проехать на бесплатном автобусе, который будет ходить с интервалом 20 минут.

Напомним, в ноябре 2016 года Океанариум временно приостановил продажу билетов для профилактических работ. За полтора месяца были проведены техническое обслуживание систем жизнеобеспечения, систем электронных экспозиций, отполированы поцарапанные акриловые смотровые стекла бассейнов, заменена часть поврежденных растений в экспозиции "Тропический лес". Кроме того, большое количество новых видов тропических рыб переведено после карантина в экспозицию "Коралловый риф". Для перевода акул и крупных скатов подготовлен бассейн "Океанская бездна".

Метки: океанариум

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