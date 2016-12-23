Китайская компания "TBEA" намерена заняться энергетическими проектами на востоке России

Китайская компания "TBEA" намерена заняться энергетическими проектами в Сибири и на Дальнем Востоке. Сотрудничество с известным в КНР поставщиком энергетического оборудования обсуждалось сегодня во Владивостоке на встрече вице-премьера правительства РФ — полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева с руководством компании "TBEA", сообщает ЕНВ.

"Компания — один из мировых лидеров по производству энергетического оборудования. С Фондом развития Дальнего Востока она заключила меморандум о сотрудничестве. Это первый шаг. Они договорились изучать возможности для реализации совместных проектов", — сообщил журналистам по итогам встречи Юрий Трутнев.

Как пояснил гендиректор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунов, речь идет о трех направлениях сотрудничества.

"Их интересует участие в газификации Иркутской области, а также участие в глубокой переработке газа на территории этого региона. В Хабаровском крае компания рассматривает возможности производства электрооборудования. Третьим направлением может стать солнечная и ветроэнергетика", — сказал Чекунов.

По его словам, в Хабаровском крае компанию "TBEA" заинтересовала возможность открыть производство на одной из Территорий опережающего развития (ТОР).

Китайская компания "TBEA" является одним из лидеров КНР по производству электротехнического оборудования.