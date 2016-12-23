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Общество

14 декабря 2016, 18:50
Клещи Приморья любят покататься на жуках

Клещи Приморья любят покататься на жуках

Биологи из Тюменского государственного университета обнаружили в лесах Приморского края новый род клещей-наездников

В новый род клещей входит несколько видов, прежде неизвестных науке, рассказал руководитель Международной комплексной научно-исследовательской лаборатории ТюмГУ по изучению климата, землепользования и биоразнообразия Андрей Толстиков, сообщает ЕНВ.

Клещи, открытые сибиряками на Дальнем Востоке, ассоциированы с жуками-короедами, которые являются опасными вредителями лесов. Клещи нового рода Coleopygmephorus живут с короедами в форетических взаимоотношениях, то есть, путешествуют на жуке, прицепившись к его телу.

Ученые исследуют клещей, живущих на короедах, чтобы найти экологически безопасные способы борьбы с этими жуками-вредителями, которые проделывают ходы в древесине и ускоряют смерть деревьев. Возможно, среди клещей, живущих рядом с жуками, и тем более, ездящих на них, есть их естественные враги, которых можно использовать для биологических методов борьбы с короедами.

Справка.

Клещи (лат. Acari, Acarina) — отряд мелких паукообразных животных.

Длина туловища клеща обычно составляет 0,2—0,4 мм, редко доходит до 3 мм. Туловище цельное или разделено на 2 части, которые не соответствуют головогруди и брюшку пауков, — граница проходит несколько ближе к передней части тела. Обычно имеется 6 пар придатков, из которых 4 задних пары у большинства взрослых особей — ноги (личинки, как правило, шестиногие). Членики ног: тазик, вертлуг, бедро, колено, голень и лапка. Лапка (концевой членик) обычно вооружена коготками и стебельчатыми присосками. Самая передняя пара придатков — хелицеры, они клешневидные (грызущие) или образуют колюще-режущие ротовые структуры. Вторая пара — педипальпы, также входящие в комплекс ротовых органов. У представителей некоторых семейств тело мягкое, с кожистыми хитиновыми покровами, у других оно защищено твердыми щитками или панцирем. Большинство видов — свободноживущие сапрофаги или хищники. Питаясь разлагающейся органикой, они, подобно земляным червям, играют важную роль в образовании почвенного гумуса. Некоторые клещи питаются соком культурных растений и относятся к вредителям сельского хозяйства.

Опасность клещей заключается в заражении человека или животного различными заболеваниями, таких как "клещевой паралич", риккетсиозы, спирохетозы, вирусные лихорадки, лаймская болезнь (боррелиоз), клещевой сыпной тиф, туляремия, клещевой энцефалит и др. У крупного рогатого скота — техасская лихорадка (пироплазмоз) и анаплазмоз, у лошадей — энцефаломиелит и энцефалит. Общее число болезней, которыми клещи могут заразить – около 60. Первые симптомы любого из этих заболеваний могут начаться от 2-х дней до 2-х недель спустя после укуса.

Самое опасное из всех заболеваний – клещевой энцефалит — воспаление головное мозга, которое может привести к смерти.

Метки: жуки, клещ

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