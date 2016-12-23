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Экономика

14 декабря 2016, 16:10
Куда идти с повреждёнными деньгами?

Куда идти с повреждёнными деньгами?

Правила обмена банкнот

Бумажные деньги быстро изнашиваются. Они мнутся, рвутся, промокают. Каждый сталкивался с ситуацией, когда продавец в магазине или кондуктор в общественном транспорте, презрительно сморщив нос, возвращал деньги назад со словами: "Я это не приму". Не стоит отчаиваться – поврежденные купюры нацвалюты обязаны принять в любом банке, причем абсолютно бесплатно. В рамках работы по повышению финансовой грамотности населения отдел по связям с общественностью Дальневосточного ГУ Банка России подготовил информацию об обмене поврежденных денег, которую будет полезно знать каждому приморцу, сообщает  ЕНВ.

"Куда идти с поврежденными деньгами?" - этот вопрос задавал себе каждый, кто, например, забывал достать банкноты из кармана куртки перед стиркой или оставлял наедине с кошельком одарённого, но очень юного художника. Существующее законодательство определяет два варианта действий в случае, если ваши деньги по какой-либо причине утратили свой первоначальный вид.

Полная платежеспособность

Мелкие повреждения, не мешающие определить подлинность банкноты Банка России, никак не влияют на её платежеспособность, поэтому приниматься по нарицательной стоимости во все виды платежей могут и должны купюры, имеющие:

  • ·         потертости, загрязнения;
  • ·         небольшие отверстия, проколы;
  • ·         посторонние надписи, небольшие красочные или масляные пятна, оттиски штампов;
  • ·         надрывы, утраченные углы и края.

Такие поврежденные банкноты остаются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации, если они не содержат признаков подделки. Поэтому банкнотой с небольшим масляным пятном или надрывом можно оплачивать любые товары и услуги.

Меняем деньги по номиналу в банке

В случае если деньги повредились серьезнее, расплачиваться ими уже нельзя. Но их можно обменять на аналогичные банкноты Банка России того же номинала. Обмену по номиналу подлежат денежные знаки со следующими повреждениями:

  • ·         банкноты, утратившие значительный фрагмент, но сохранившие не менее 55% (в том числе обожженные, подвергнутые воздействию агрессивных сред, обугленные и истлевшие);
  • ·         банкноты, склеенные из фрагментов, если один или несколько фрагментов, безусловно принадлежащих одной банкноте, занимают не менее 55% от первоначальной площади;
  • ·         банкноты, составленные из двух фрагментов (например, правого и левого), принадлежащих разным билетам одного номинала, если площадь каждого из фрагментов не менее 50% от первоначальной площади банкноты;
  • ·         банкноты, изменившие окраску, если на них отчетливо просматриваются изображения (за исключением банкнот, окрашенных веществами, предназначенными для предотвращения хищения наличных денег);
  • ·         банкноты, имеющие признаки производственного брака.

Чтобы обменять денежные знаки Банка России с такими повреждениями по номиналу, можно обратиться в любую кредитную организацию, осуществляющую кассовое обслуживание физических лиц – банки обязаны принять поврежденные банкноты, если они не имеют признаков подделки.

У кассира кредитной организации может не возникнуть сомнений в платежеспособности предъявленных к обмену денежных знаков – в этом случае они обмениваются сразу. Когда же кассир сомневается в подлинности или платежеспособности, банкноты или монеты необходимо сдать на экспертизу в Банк России вместе с заявлением на прием сомнительных денежных знаков и их описью. Заявление и опись могут составляться в произвольной форме, и кассир кредитной организации обязан оказать клиенту необходимую помощь. В заявлении на прием сомнительных денежных знаков указывается способ получения суммы сдаваемых на экспертизу сомнительных денежных знаков Банка России в случае их обмена.

Если обгоревшая или рваная банкнота была признана подлинной и платежеспособной, но требует обмена, то клиент может получить причитающуюся ему сумму, как в наличной, так и в безналичной форме путем зачисления на свой банковский счёт. Денежные знаки, имеющие признаки подделки, клиенту не возвращаются и подлежат передаче в органы внутренних дел.

Важно знать, что обмен поврежденных денежных знаков Банка России (включая их направление на экспертизу в Банк России и получение результатов экспертизы) проводится бесплатно, а сумма поврежденных денежных знаков не ограничена.

Обмену не подлежат

Решение об отказе в обмене денежного знака Банка России (признании его неплатежеспособным) может быть вынесено кредитной организацией на основании Указания Банка России от 26 декабря 2006 года № 1778-У либо Банком России по результатам проведенной экспертизы. Банкноты могут быть признаны неплатежеспособными, если они:

  • ·         сохранили менее 55% от первоначальной площади банкноты;
  • ·         составлены из двух фрагментов разных банкнот, при этом один из фрагментов занимает менее 55%, а другой – менее 50% от первоначальной площади банкноты;
  • ·         составлены из трех и более фрагментов разных банкнот, если каждая часть занимает менее 55% от первоначальной площади банкноты;
  • ·         окрашены специальной краской, предназначенной для предотвращения хищения банкнот.

В этом случае сомнительные денежные знаки возвращаются клиенту.

Метки: купюра, обмен

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