За неделю в Приморье сотрудниками ГАИ привлечены к ответственности 194 нетрезвых водителей

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 194 водителя, севшего за руль в состоянии опьянения.14 правонарушителей сели за руль в пьяном виде повторно, им грозит большая ответственность. Во Владивостоке и Дальнегорске нетрезвые водители стали участниками автоаварий, в результате которых получили травмы 2 человека, сообщает ЕНВ.

Так, 6 декабря в Советском районе Владивостока 29-летняя женщина за рулем автомобиля Mercedez Benz совершила столкновение с Nissan Expert под управлением 29-летнего мужчины с признаки алкогольного опьянения. В результате автоаварии пострадала женщина-автомобилистка, врачи диагностировали у неё травмы головы. Водитель Nissan Expert от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. Мужчина привлечен к административной ответственности.

10 декабря в результате опрокидывания транспортного средства в Дальнегорском городском округе пострадал 55-летний водитель грузовика Hino. Мужчина управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В результате водитель наказан штрафом.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от выполнения освидетельствования на выявления на состояние опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. а повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

С начала года сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности 6 535 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 5703 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 843 правонарушителя управляли транспортным средством в состоянии опьянения повторно. Они привлечены к уголовной ответственности.

Полиция предлагает жителям Приморья не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно. В этом случае она примет все необходимые меры против предотвращения угрозы жизни и здоровью.