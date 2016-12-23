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Экономика

14 декабря 2016, 11:40
Объемов экспорта из Приморья в страны АТР злаковых культур увеличился на 52%

Объемы экспорта из Приморья в страны АТР злаковых культур увеличился на 52%

Импортозамещение в стране существенно повлияло на экспортную структуру продуктов питания Приморского края

В связи с принятием правительством РФ в 2014 году ответных мер по ограничению ввоза сельхозпродукции из большинства западных стран в Россию, в самой стране вопрос о необходимости импортозамещения стал ключевым. Однако как отмечают эксперты, если в центральной части России существующие сельхозпредприятия, пользуясь своими инфраструктурными возможностями и конъюнктурой на освободившемся рынке, способны самостоятельно увеличить производство продовольственных товаров, то на Дальнем Востоке агропромышленный комплекс требует дополнительного развития и финансирования. Между тем, одними из явных преимуществ Дальнего Востока и его южной окраины – Приморского края, является приграничное положение, наличие прямых выходов на иностранных инвесторов и длительные внешнеэкономические связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает ЕНВ.

Импортозамещение в стране существенно повлияло на экспортную структуру продуктов питания Приморского края. Традиционные для регионального агропромышленного комплекса продукты, перенасытив небольшой по мировым рамкам приморский и дальневосточные рынки, все в больших количествах уходят на экспорт в страны АТР. Напротив, продукты питания, по которым Приморье не занимало лидирующих позиций до введения санкций, на экспорт предприятиями больше не выставляется – они идут на внутренний рынок региона.

Изменения колоссальные даже в пределах одного прошедшего сезона. По данным Дальневосточного таможенного управления, по сравнению с предыдущим сельскохозяйственным сезоном, рост объемов экспорта из Приморья в страны АТР злаковых культур увеличился на 52%, а производных от них продуктов (крупы, муки, солода и т.д.) – на 113%. Напротив, экспорт овощей уменьшился на 21%, молока, яиц и молочной продукции – на 65%, мяса – на 92%, а фруктов и орехов – на 99%.

При этом стоит отметить, что общий объем сельхозпроизводства в крае продолжает стабильно увеличиваться – если в прошлом году за первые десять месяцев приморскими аграриями было произведено продукции на сумму в 24,8 млрд. руб., то в этом году аналогичный показатель перевалил за 28 миллиардов.

Напомним, что в Приморье действует государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2013 - 2020 годы". Сельхозпроизводителям оказывают всестороннюю поддержку по этой программе, заложено на нее было в 2016  - 1 696,14 млн. рублей. Для развития агропромышленного комплекса, мелиорации сельско-хозяйственных земель, растениеводства, животноводства, поддержки малых форм хозяйствования, садоводческих и дачнических объединений и обществ, социального развитие села в Приморском крае.

 

"Мы видим, что агропромышленный комплекс Приморья уже по итогам этого года стал действительно встроенным в систему российского АПК. Два года назад руководство Российской Федерации взяло курс на полное импортозамещение всех продуктов питания на национальном рынке. Данное направление сельхозполитики было объявлено в качестве одной из программных целей государства лично президентом страны Владимиром Путиным. Первоначально ни о каком полном импортозамещении речи, конечно, не было – та продукция, которая поставлялась в Россию из стран, присоседившихся ранее к антироссийским санкциям, была изъята, и замещение шло во многом за счет продукции производителей из других стран мира. Но долго это продолжаться не могло – мы не ведем политику изоляционизма, нам важно самостоятельно, своими силами обеспечивать свой регион продукцией. Именно это сегодня и происходит", - поясняет директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края Денис Бочкарев.

Впрочем, необходимо отметить и рискованный характер отрасли. В этом году по Приморскому краю прошелся крупнейший по различным показателям тайфун ("Лайонрок") за вековую историю метеорологических наблюдений в крае. Однако, в отличие от своего предшественника – тайфуна "Гони", обрушившегося на центральную часть Приморья в сентябре прошлого года, от "Лайонрока" практически не пострадали земли крупных сельскохозяйственных производств. В основном, убытки понесли мелкие и подсобные хозяйства. Тем не менее, как отмечает заведующая агропромышленным отделением в селе Ляличи Михайловского района Наталья Савенко, ранняя зима, наступившая практически в середине осени этого года, и обильные осадки в виде снега, выпавшие уже в конце октября – начале ноября сорвали уборочную кампанию по всему Приморью.

"Из-за раннего снегопада и суровых погодных условий в конце октября – начале ноября предприятия края лишились от 20 до 80% урожая. "Например, у нас под снегом осталось 40% кукурузы и 80% сои", - рассказывает Наталья Савенко. – "Тем не менее, основные культуры предприятия собрали, речь идет о тех культурах, которые в меньшей степени пользуются на дальневосточном рынке – это соя, кукуруза, кормовые культуры, овес. В основном они собираются под конец года".

Подтвердил стабильную устойчивость агропромышленного комплекса под негативным влиянием погодных условий и генеральный директор сельскохозяйственной компании "Золотая Долина" Василий Толочка.

"Ситуация не изменилась, поскольку сфера разведения крупного рогатого скота от погодных условий сфера зависит куда в меньшей степени, добавив, при этом, что компания идет по намеченному графику, ежедневно забивая по 5-6 голов крупного рогатого скота", - пояснил Василий Толочка.

Эксперты отмечают, что за прошедшие размер государственной помощи в сферы растениеводства Приморья вырос, в отличие от сфер животноводства. По данным Министерства сельского хозяйства, за период с 2013 по 2016 годы размер ежегодного субсидирования сфер растениеводства Приморского края вырос почти в два раза – с 16,7 млн. рублей до 30,4. В то же время в два раза меньше стало поступать денег на развитие животноводства за аналогичный период. Размер краевых и федеральных субсидий за три года снизился с 171,5 млн. руб. до 85.

Метки: импортозамещение, сельское хозяйство

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