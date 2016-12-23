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Политика

14 декабря 2016, 11:30
Внутреннюю политику Приморья возглавит Игорь Степаненко

Внутреннюю политику Приморья возглавит Игорь Степаненко

А руководитель департамента внутренней политики будет Павел Ясевич

На должность вице-губернатора назначен Игорь Степаненко. Распоряжение об этом подписал губернатор Приморья Владимир Миклушевский. Игорь Степаненко на новой должности будет курировать вопросы внутренней политики, взаимодействие с Законодательным Собранием и избирательной комиссией Приморского края, а также с органами местного самоуправления, сообщает ЕНВ.

Кроме того, глава региона назначил нового руководителя департамента внутренней политики Павла Ясевича.

Отметим, Губернатор неоднократно подчеркивал, что кадровые перестановки необходимы для работы в новом формате, требующем свежих идей, гибкости и креативности.

"У меня простые принципы подбора людей в команду: порядочность и компетентность. Кто-то на новой должности справляется и продолжает работать, кто-то уходит, а кто-то показывает максимальную эффективность и переходит на решение других, более сложных задач. Так будет происходить и впредь, потому что команда должна работать эффективно", – подчеркнул глава региона.

"Новые назначения в аппарате губернатора меня давно не удивляют и пугать, откровенно говоря, перестали с начала 2016 года. Первый из назначенных - человек Ролика, поскольку они бывшие коллеги, а из их "цеха" "бывших" не бывает. Сомневаюсь, что человек, который отдал пол жизни борьбе с наркотиками сможет самостоятельно формировать какой-то вектор внутренней политики. В силу накопленных за свою трудовую жизнь профессиональных компетенций он будет скорее исполнителем, нежели новатором для должности вице-губернатора, отвечающего за внутреннюю политику. Политика как известно дело тонкое, а внутренняя в регионе требует чёткого понимания внутрирегиональных политических процессов, умения включаться в движение политических элит, и даже направлять их, в конце концов, умения прилагать дипломатические усилия.

Разве может бывший полицейский или прокурорский или ещё какой силовик обладать всеми этими способностями к ряду?

Ответ очевиден, хотя исключения бывает. Возможно, логика губернатора при назначении бывших силовиков заключается в его желании бороться с коррупцией или же пониманием, что край погряз в ней? Про успешность  второй персоны на посту директора департамента внутренней политики также сомневаюсь. Маловероятно, что человек из Алтайского края понимает как выстраивать внутреннюю политику в Приморье. С другой стороны, совершенно очевидно, что это назначение было трудным. Долгое время вообще не было кандидатуры на это место. И как я понимаю, губернатор назначил из числа тех, кто, что называется, рядом. Департамент внутренней политики, тем более директор департамента, должен под руководством профильного вице-губернатора работать с политическими элитами края, выстраивать работу, диалог с ними и даже формировать их. А с другой стороны, время покажет. Практика - это единственный критерий истинности. Очень может быть работа администрации будет эффективной в этом составе. Впереди выборы президента и если край покажет неудовлетворительные результаты по разным параметрам, то это может стать тяжёлым ударом для действующей власти в крае, а значит кадровые вопросы в команде губернатора сейчас имеют ключевое значение", - прокоментировал политолог, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев.

Метки: Внутренняя политика, кадры

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Мнения, комментарии (2)

Майор , 14.12.2016 22:04
Уверен даже что он хороший человек! Но зачем он наступил туда? Ведь мог быть ещё генералом ! Честным человеком . Эх ты ролик ролик
Андрей, 15.12.2016 00:17
Мда, чем дальше, тем страшней.

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