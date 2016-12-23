"Теплые деньки" во Владивостоке продлятся до 14 января

Новая композиция известного в Приморье художника Владимира Погребняка на этот раз представляет собой отображение существующей реальности. Выявляя её суть, посетители галереи смогут не просто задуматься, а взглянуть на мир по-новому. По словам автора, выставка позволит ценителям "прочитать" произведения "между строк" и спроецировать полученные сведения на окружающих.

"18 картин, вошедшие в данную экспозицию, - словно пазлы, деталь за деталью описывают каждого из нас, - поясняет организатор выставки, член союза художников России, доцент кафедры графического дизайна ДВФУ Владимир Погребняк, - актуализируя вопрос о роли художника в современном обществе".

По словам автора экспозиции, каждый из посетителей выставки сможет самостоятельно для себя определить, кто же такой художник: является ли он просто летописцем или рассказчиком либо же это тот, кто формирует наше отношение к действительности, определяет мировоззрение, задает вектор развития личности.

По словам Владимира Погребняка, основной целью данной выставки является самопознание через "прохождение" пути художника. Реальность многогранна, поэтому необходимо смотреть на нее не только сквозь призму обыденных штампов, но также через художественные образы, - отмечает автор. В этом и заключается цель современного художественного реализма, в котором написаны все 18 произведений выставки. Кроме того, по словам Владимира Николаевича, в названии экспозиции скрыт необходимый при любом роде размышления элемент иронии. В картинах Погребняка ирония выступает в качестве проводника, через который мы познаем действительность.

Выставка "Теплые деньки" продлится во Владивостоке до 14 января 2017 года включительно. Любой желающий может увидеть коллекцию автора в галерее "Арка", расположенной на ул. Светланской, д. 5. Вход свободный.

Справка, Владимир Николаевич Погребняк, родился в 1956 г. на Украине. Член Союза художников России с 1990 года. Участник объединения художников "Штиль". Работы художника хранятся в Приморской государственной картинной галерее,(г. Владивосток), Дальневосточном художественном музее (г. Хабаровск), Читинском и Сахалинском художественных музеях, Дирекции художественных выставок (г. Москва), Музее современного искусства "Артэтаж-ДВГТУ" (г. Владивосток), галерее "Арка" (г. Владивосток), в частных и корпоративных коллекциях в России и за рубежом.