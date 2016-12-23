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Экономика

13 декабря 2016, 14:00
Китайские инвесторы пларируют построить в Приморье казино, гостиницу и яхт-клуб

Китайские инвесторы пларируют построить в Приморье казино, гостиницу и яхт-клуб

Российско-китайский фонд инвестирует в Приморье более 90 миллиардов рублей

Крупный китайский бизнес намерен инвестировать в интегрированную развлекательную курортную зону "Приморье". Гостиничный комплекс с казино станет первым проектом российско-китайского фонда по региональному сотрудничеству. Об этом было заявлено на встрече Губернатора края Владимира Миклушевского с Китайской ассоциацией по развитию предприятий за рубежом, которая состоялась накануне, 12 декабря, сообщает ЕНВ со ссылкой на АПК. 

Представители ведущих китайских корпораций, прибывших в Приморье в составе Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом, посетили ряд крупных региональных проектов, в том числе интегрированный развлекательный курорт в бухте Муравьиная под Владивостоком – крупнейший инвестиционный проект в сфере туризма на Дальнем Востоке России. Сегодня здесь успешно работает самое крупное казино в России и строится ряд других объектов туристкой инфраструктуры. 

Китайская корпорация "Говэй Цайфу" станет следующим инвестором игорной зоны, о своих намерениях председатель правления корпорации Ши Вэйрсюэ заявил во время встречи с губернатором Приморья Владимиром Миклушевским накануне, 12 декабря.

"Мы посетили действующий развлекательный комплекс, казино и гостиницу Tigre de Cristal, и другие участки игорной зоны "Приморье", и приняли решение инвестировать в строительство ряда объектов на территории ИРКЗ", – заявил он. 

По словам генерального секретаря Китайской Ассоциации Хэ Чжэньвея, речь идет о строительстве большого гостиничного комплекса, торговой сети и казино. 

"Мы хотим как можно скорее приступить к этому проекту. Он станет первым вложением для российско-китайского фонда по региональному сотрудничеству", – отметил Хэ Чжэньвэй.

Губернатор Приморья подчеркнул, первый проект развлекательной курортной зоны "Приморье", гостиничный и развлекательный комплекс Tigre de Cristal, – самый крупный пример китайских инвестиций в экономику региона.

"Мы рады, что вы обратили внимание на игорную зону, это действительно интересный проект, одна из трех игорных зон, созданных в России. Первый проект, открытый игорным магнатом Лоуренсом Хо, весьма успешен, и это даёт все основания будущим инвесторам вкладывать средства в ее развитие. Гонконгская компания Melco совместно с "Джи 1 Интертеймент" вложила в свой первый проект около девяти миллиардов рублей, на сегодняшний день это самый крупный пример китайских инвестиций в Приморье. За год работы первое казино принесло России 448 миллионов рублей, в бюджет Приморского края поступило 130 миллионов рублей", – заявил Владимир Миклушевский.

Глава края акцентировал, регион, безусловно, заинтересован в привлечении иностранных инвестиций, в первую очередь из КНР – Китай занимает около 50% внешнеторгового оборота Приморья, большая часть приходится на соседние провинции Цзилинь и Хэйлунцзян. 

"В начале ноября председатель Правительства России Дмитрий Медведев и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян договорились об увеличении товарооборота между нашими странами до 200 миллиардов долларов США, и Приморье, безусловно, будет одним из активных участников этого процесса", – отметил Губернатор Приморья. 

Китай намерен совершить прорыв в инвестиционном сотрудничестве с российскими регионами: российско-китайский фонд по региональному сотрудничеству инвестирует в Приморье 10 миллиардов юаней, заявил генеральный секретарь Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом Хэ Чжэньвэй во время встречи с Губернатором Приморья накануне, 12 декабря. Речь идет о совместных проектах в  строительной отрасли, в том числе объектах транспортной инфраструктуры, развитии марикультуры и сельского хозяйства, добыче полезных ископаемых и сотрудничестве в сфере туризма. Общий объем инвестиционного фонда составит 100 миллиардов юаней. 

Интегрированная курортная зона "Приморье" расположена в бухте Муравьиная под Владивостоком. На площади в 619 гектаров помимо развлекательных центров и казино предполагается возвести 21 гостиницу, 12 гостевых вилл, яхт-клуб, горнолыжную трассу и другие объекты туристско-рекреационного назначения круглогодичного использования.

Ключевыми инвесторами интегрированной курортной зоны "Приморье" стали "Джи 1 Интертейнмент" совместно с Melco International Development Limited, малазийская компания NagaCorp Ltd, "Роял Тайм Приморье" и "Даймонд Форчун Холдингс Прим2. общая сумма подписанных инвестиционных договоров на строительство отелей и казино в ИРКЗ "Приморье" составила более 113 миллиардов рублей.

Метки: Tigre De Cristal, инвестиции

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