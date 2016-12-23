Финансирование Дальнего Востока в следующие три года будет увеличено

В процессе подготовки бюджета на 2017-2019 годы объем финансирования Дальнего Востока был увеличен по сравнению с предыдущими годами. С каждым годом выделяется все больше средств для территорий опережающего развития и поддержки инвестиционных проектов, в рамках которых в макрорегионе создаются новые рабочие места. Как отметил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов, если в 2015 году сумма была всего 3,2 млрд рублей, то в текущем году только на инвестиционные проекты – 11,2 млрд рублей и еще 4 млрд рублей на ТОР, в следующем году – совокупно 15,4 млрд рублей, в 2018 году – 17,1 млрд. рублей, в 2019 – 18,6 млрд рублей, сообщает ЕНВ.

"И это только та часть, которую финансирует Минвостокразвития в рамках госпрограммы развития Дальнего Востока", – уточнил Артур Ниязметов.

Финансирование Дальнего Востока будет осуществляться также через другие государственные программы. До 31 марта 2017 года в 27 госпрограммах по поручению президента России Владимира Путина и Правительства Российской Федерации должны быть сформированы специальные дальневосточные подпрограммы, ориентированные на специфические проблемы Дальнего Востока и потребности его жителей. Прежде всего это госпрограммы социальной направленности в сфере здравоохранения, жилищного строительства, транспортной и социальной инфраструктуры. "Дальневосточные" разделы будут включать в себя специальные мероприятия и целевые показатели именно для Дальнего Востока с учетом его сложной специфики.

"В Постановлении Правительства России нормативно определено понятие опережающего развития Дальнего Востока. Это в первую очередь, достижение показателей по всем направлениям выше среднероссийского уровня. Плюс ответственность за их выполнение станет персональной и измеримой. Безусловно за этим последует и необходимое увеличение финансирования", – прокомментировал Артур Ниязметов.

Механизмы приоритетного развития Дальнего Востока уже реализованы в ряде госпрограмм. В госпрограмме "Развитие физической культуры и спорта" предусмотрена реализация ряда мероприятий на Дальнем Востоке: строительство 12 физкультурно-оздоровительных комплексов, ледового катка, стадиона на 500 мест, крытого легкоатлетического манежа и тренировочного комплекса (1,2 млрд рублей); начата реконструкция стадиона в г. Большом Камне Приморского края и строительство спортзалов в малых населенных пунктах Якутии; закуплено оборудование для 4 спортивных школ в Приморском и Хабаровском краях, а также на Сахалине (197 млн рублей).

В ФЦП развития образования на 2016–2020 гг. на программу развития всероссийского детского центра "Океан" предусмотрено 5 млрд рублей. В соответствии с утвержденным планом комплексного развития Комсомольска-на-Амуре началось создание межрегионального центра профессиональных компетенций (200 млн рублей), которое завершится в 2017 году. Кроме того, в текущем году Хабаровскому краю предоставлена субсидия в целях создания детского технопарка на сумму 56 млн рублей. С опережением начнется финансирование в Комсомольске-на-Амуре инженерной школы. Необходимые для этого средства были предусмотрены в поправках в федеральный бюджет 2016 года в объеме 57 млн рублей. Такие же "дальневосточные разделы" должны быть сформированы в программах компаний с государственным участием.

Как отмечает член Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области Анатолий Широков, "решение создать "дальневосточные разделы" в госпрограммах – действительно выдающееся и беспрецедентное".

"Оно показывает отношение федеральных властей к развитию Дальнего Востока как российского суперрегиона, который станет сильным форпостом России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Впервые применена такая приоритизация, когда в 27 государственных программах специально выделяют целевые показатели именно для Дальнего Востока. До этого расходы бюджетных средств на Дальний Восток из федерального бюджета растворялись в расходах на всю страну. Зачастую макрорегион финансировался по остаточному принципу. Если же посмотреть содержание многих федеральных программ еще два или три года назад, то становится заметно, что чем дальше на восток, тем ниже была бюджетная обеспеченность в рамках каждой госпрограммы на одного человека. Сегодня этот дисбаланс благодаря приоритизации выравнивается. Дальневосточники могут видеть, какое количество денег выделяется на Дальний Восток, по каким целевым программам они пойдут, соответственно можно предполагать, какого направления Дальний Восток добьется по этим направлениям. Это решение нужно оценивать только положительно, оно революционно и благотворно скажется на развитие Дальнего Востока. Деньги будут приходить теперь на конкретные мероприятия целевым порядком. Гражданское общество сможет отслеживать затраты, которые ведет государство на развитие нашего макрорегиона", – пояснил сенатор.

Он напомнил, что "несмотря на то, что государственный бюджет 2017 года является очень жестким и принимается в условиях чрезвычайной экономии, на развитие Дальнего Востока выделена беспрецедентная сумма средств".



"К региону проявляют большой интерес инвесторы. Такое внимание властей будет стимулировать экономическую активность бизнеса. Деньги инвесторов позволят создавать новые предприятия, добавочную стоимость, новые рабочие места, а значит будут новые налоги и большая наполненность региональных бюджетов. Уверен, что такое внимание федеральной власти к Дальнему Востоку возместится сторицей и регион получит серьезный импульс для своего развития", – пояснил Анатолий Широков.



По мнению представителя ЕАО в Совете Федерации Ростислава Гольдштейна, "полпред Президента в ДФО Юрий Петрович Трутнев и Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка проделали колоссальную работу: за последние несколько лет разработаны и реализуются несколько механизмов, направленных на интенсивное развитие регионов ДФО. Результаты уже есть – это рост объема инвестиций, сокращение убыли населения, реновация и появление новых производств, предприятий и многое другое. И эту работу надо продолжать. Введение "дальневосточных разделов" в ключевые госпрограммы – абсолютно правильное решение. Благодаря этому в программах будут четко зафиксированы специальные меры поддержки ДФО, что позволит обеспечить опережающее развитие региона".

Как напомнил председатель комитета государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Харитонов Николай Михайлович, вопросы о приоритетном финансировании дальневосточных регионов поднимались неоднократно.

"Решение о выделении "дальневосточных разделов" в госпрограммах позволяет не только увидеть, на какие объекты и в какие дальневосточные регионы будут направлены бюджетные средства, но самое главное позволит усилить контроль, в том числе парламентский, за эффективностью использования средств федерального бюджета", – подчеркнул сенатор.

По его мнению, "объем финансирования по конкретным направлениям должен рассчитываться таким образом, чтобы не просто восполнить отставание, а обеспечивать опережающее развитие, укрепление человеческого капитала дальневосточных территорий".



"Создание так называемых "дальневосточных разделов" в почти тридцати государственных программах может значительно повлиять на ускоренное развитие субъектов Дальнего Востока, – полагает спикер Законодательного собрания Колымы Сергей Абрамов, – Так, одним из приоритетов в этом является привлечение в регион дополнительных инвестиций. Это станет возможным при принятии законопроекта, направленного на приведение энерготарифов в ДФО к общероссийскому уровню. Данный проект закона уже рассмотрен Госдумой в первом чтении. Уверен, что со следующего года предприятия станут платить меньше, и это позволит им направлять больше средств на расширение имеющихся и создание новых производств в сфере недро- и природопользования. Новый толчок к развитию также получит малый и средний бизнес, появится больше возможностей для самозанятости населения".

Он пояснил, что активность проявляют и сам и дальневосточные регионы. В частности, Магаданской областной Думой принят ряд законов, направленных на повышение деловой и инвестиционной привлекательности субъекта.

"При сбалансированном сочетании федеральной поддержки, которая будет предусмотрена в "дальневосточных разделах", с региональной законотворческой деятельностью цели опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока могут быть достигнуты", – подчеркнул он.