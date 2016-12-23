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Экономика

13 декабря 2016, 10:40
Объем оптовой торговли в Приморье уменьшился по сравнению с прошлым годом

Объем оптовой торговли в Приморье уменьшился по сравнению с прошлым годом

Деятельность субъектов малого предпринимательства в формировании оборота оптовой торговли превысила долю участия крупных и средних организаций

Общий объем оборота оптовой торговли за январь-октябрь 2016 года составил 633.2 млрд. рублей, что в товарной массе ниже объема соответствующего периода прошлого года на 3.3%, сообщает ЕНВ со ссылкой на Приморскстат.

При этом деятельность субъектов малого предпринимательства в формировании оборота оптовой торговли превысила долю участия крупных и средних организаций. Она составила 55 % от общего числа предприятий.

С начала года организациями, количество работников которых превышает 15 человек, с основным видом экономической деятельности "оптовая торговля", не являющихся субъектами малого предпринимательства, реализовано: топочного мазута – 1742 тыс. тонн, дизельного топлива – 1203, бензина – 116, рыбы и рыбных продуктов– 140, мяса, включая мясо птицы и дичи – 69, сахара – 53, колбасных изделий – 30, кондитерских изделий – 20, растительного масла– 19 тыс. тонн, круп – 8383 тонны, 5776 тонн молока.

Организациями оптовой торговли и предприятиями-производителями реализовано 1394 тыс. ликероводочных изделий, 919 - винодельческой продукции, 263 - пива, 201 тонн – игристых вин и шампанского, 140 тыс. дкл. коньяка.

Метки: спад, экономика

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