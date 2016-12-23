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13 декабря 2016, 10:30
Транзитные перевозки контейнеров по Дальневосточной железной дороге в 2016 году увеличились в 8 раз

Транзитные перевозки контейнеров по Дальневосточной железной дороге в 2016 году увеличились в 8 раз

По Дальневосточной железной дороге перевезено 2187 транзитных контейнеров

По Дальневосточной железной дороге за 11 месяцев 2016 года перевезено 2187 транзитных контейнеров (в двадцатифутовом эквиваленте), что в 8 раз превышает аналогичный показатель прошлого года. Наибольший объем транзитных перевозок зафиксирован в ноябре – 510 ДФЭ, сообщает ЕНВ.

Номенклатура транзита представлена пиломатериалами, изделиями и конструкциями из дерева, а также сельскохозяйственными грузами. В технологии перевозок ставка сделана на крупнотоннажные контейнеры. Количество отправок в 40-футовых контейнерах в 9,5 раз превышает количество отправок в 20-футовых.

Транзитные перевозки контейнеров осуществляются через пограничный пункт пропуска Гродеково – Суйфэньхэ, связывающий китайскую провинцию Хэйлунцзян и юг Приморского края. По так называемому международному транспортному коридору "Приморье-1" транзитные грузы доставляются железной дорогой в порты Владивостока и Находки, а далее – в Южную Корею, Японию и на юг Китая. Последнее направление является наиболее востребованным из-за ограниченных пропускных способностей сухопутных маршрутов в самой Поднебесной между ее северными провинциями и крупнейшими портами. Кроме того, современная конъюнктура на валютно-финансовом рынке делает транзитные перевозки по территории Российской Федерации экономически более привлекательными по сравнению с альтернативными вариантами доставки.

Хорошую динамику транзитные перевозки начали показывать во второй половине 2016 года, после ряда мер по укреплению позиций российских железных дорог на транспортно-логистическом рынке Азиатско-Тихоокеанского региона. Чтобы привлечь дополнительные объемы к перевозке по МТК "Приморье-1", были оптимизированы стоимостные условия на всем пути следования груза по территории России, усовершенствована технология передачи грузов через погранпереход Гродеково – Суйфэньхэ, установлен понижающий коэффициент к железнодорожному тарифу на групповые отправки и контейнерные поезда.

Большим шагом на пути реализации транзитного потенциала стала установка твердой нитки графика для следования транзитных контейнерных поездов. Время следования в пути такого поезда по территории России не превышает 13-и часов. В сентябре этого года по МТК "Приморье-1" через морской порт Восточный на юг Китая был перевезен первый полноценный контейнерный поезд с транзитным грузом. До этого перевозка осуществлялась отдельными контейнерными партиями. На сегодняшний день на данном направлении проследовало уже 5 контейнерных поездов. В дальнейшем китайские партнеры планируют регулярно отправлять по 2 контейнерных состава в месяц.

Метки: ДВЖД, Приморье-1

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