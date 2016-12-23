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12 декабря 2016, 13:00
Почта Росии выпустила марки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России

Почта Росии выпустила марки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России

Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня, и изготовлены штемпеля специального гашения

9 декабря в почтовое обращение вышли семь новых марок серии "Легенды футбола" филателистической программы, приуроченной к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™. Это второй выпуск данной серии. Почтовые миниатюры выпущены подведомственным Федеральному агентству связи ФГУП Издатцентр "Марка", сообщает ЕНВ.

Марки размером 42×30 мм номиналом 29 руб., изданные тиражом по 220 тыс. экземпляров каждая, поступят в продажу в отделения Почты России.

Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня, и изготовлены штемпеля специального гашения. Почтовые марки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира.

Гашения новой почтовой продукции прошли в почтовых отделениях Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Владивостока, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Краснодара, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Саранска и в Сочи. Новые марки гасятся штемпелем с надписью: "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™", а также указанием места и даты проведения специального гашения.

"Почтовые марки в ближайшее время поступят в центральное почтовое отделение Владивостока, расположенное по адресу: ул. Верхнепортовая, д. 22". - сообщила руководитель пресс-службы УФПС Приморского края Ольга Колдышева.

На почтовых марках изображены спортсмены, достигшие высоких результатов и составившие славу отечественного футбола на международном уровне.

  • Банишевский Анатолий Андреевич (1946–1997) — нападающий, тренер. Участник чемпионата мира 1966 г., серебряный призёр чемпионата Европы 1972 г.
  • Воронин Валерий Иванович (1939–1984) — полузащитник, капитан сборной СССР. Участник чемпионатов мира 1962 и 1966 гг., серебряный призёр Кубка Европы 1964 г. На чемпионате мира 1962 г. был включён в состав символической сборной мира.
  • Ильин Анатолий Михайлович (1931–2016) — нападающий, тренер. Участник чемпионата мира 1958 г., олимпийский чемпион 1956 г. Автор первого гола в истории Кубков и чемпионатов Европы (в 1/8 финала Кубка Европы 1960 года).
  • Рудаков Евгений Васильевич (1942–2011) — вратарь, тренер. Серебряный призёр чемпионата Европы 1972 г., обладатель бронзовой медали Игр ХХ Олимпиады 1972 г.
  • Садырин Павел Фёдорович (1942–2001) — полузащитник, главный тренер сборной России 1992–1994 гг. Под его руководством команда участвовала в чемпионате мира 1994 г.
  • Численко Игорь Леонидович (1939–1994) — нападающий. Участник чемпионатов мира 1962 и 1966 гг., серебряный призёр Кубка Европы 1964 г.
  • Шестернёв Альберт Алексеевич (1941–1994) — защитник, капитан сборной СССР, тренер. Участник чемпионатов мира 1962, 1966 и 1970 гг., серебряный призёр Кубка Европы 1964 г. 

Метки: FIFA 2018, марки

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