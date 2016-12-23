Почта Росии выпустила марки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России

9 декабря в почтовое обращение вышли семь новых марок серии "Легенды футбола" филателистической программы, приуроченной к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™. Это второй выпуск данной серии. Почтовые миниатюры выпущены подведомственным Федеральному агентству связи ФГУП Издатцентр "Марка", сообщает ЕНВ.

Марки размером 42×30 мм номиналом 29 руб., изданные тиражом по 220 тыс. экземпляров каждая, поступят в продажу в отделения Почты России.

Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня, и изготовлены штемпеля специального гашения. Почтовые марки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира.

Гашения новой почтовой продукции прошли в почтовых отделениях Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Владивостока, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Краснодара, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Саранска и в Сочи. Новые марки гасятся штемпелем с надписью: "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™", а также указанием места и даты проведения специального гашения.

"Почтовые марки в ближайшее время поступят в центральное почтовое отделение Владивостока, расположенное по адресу: ул. Верхнепортовая, д. 22". - сообщила руководитель пресс-службы УФПС Приморского края Ольга Колдышева.

На почтовых марках изображены спортсмены, достигшие высоких результатов и составившие славу отечественного футбола на международном уровне.