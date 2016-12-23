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Политика

10 декабря 2016, 17:00
Приморских госслужащих наказали за недостоверные декларации

Приморских госслужащих наказали за недостоверные декларации

Более 50 сотрудников привлечено к дисциплинарной ответственности, двое уволены с формулировкой за утрату доверия

Свыше 50 сотрудников Администрации Приморья привлекли к дисциплинарной ответственности за недостоверные сведения о доходах и имуществе, двое уволены с формулировкой за утрату доверия. Эта информация прозвучала в пятницу, 9 декабря на научно-практическом семинаре по профилактике коррупции в органах государственной и муниципальной власти, сообщает ЕНВ со ссылкой на АПК.

Семинар для госслужащих с участием представителей прокуратуры Приморского края, управления юстиции по Приморскому краю, органов исполнительной власти региона был организован департаментом по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Открывая мероприятие директор департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений Владимир Петров отметил, что коррупция является одной из актуальных проблем современного общества.

"Она затрагивает и политический, и социальные и экономические сферы жизни. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию обозначил важность этой проблемы", – подчеркнул Владимир Петров.

Руководитель ведомства сообщил, что в Приморье принята программа противодействия коррупции на 2016-2017 годы, которая является основным документом по противодействию коррупции. Программой предусмотрен и постоянный антикоррупционный мониторинг, комплекс мероприятий по профилактике коррупции.

По информации Владимира Петрова в текущем году возглавляемым им департаментом проведено 317 проверок сотрудников, поступающих на работу в органы Администрации края, осуществлено 152 проверки в отношении указавших недостоверные сведения, более 50 сотрудников привлечено к дисциплинарной ответственности, двое уволены с формулировкой за утрату доверия.

Задача департамента не только выявить и наказать недобросовестного сотрудника, но и предостеречь, разъяснить особенности прохождения государственной службы в области антикоррупционного законодательства.

"Нами разработан и разослан ряд методических указаний для сотрудников Администрации Приморья. Активно сотрудничаем с общественными организациями, наиболее яркий и эффективный пример такого сотрудничества – работа Общественного экспертного совета по повышению безопасности уровня жизни в Приморском крае", – отметил Владимир Петров.

Участники семинара отметили, что для успешной борьбы с коррупционными проявлениями необходим коренной перелом в общественном сознании.

"К сожалению, многими коррупция не воспринимается как национальная угроза, а некоторые даже гордятся тем, что благодаря коррупционной составляющей можно решить любой вопрос", – отметил Руководитель ведомства.

Для того, чтобы изменить градус общественного настроения в коррупционном вопросе, необходимо проводить широкую антикоррупционную пропаганду, понятную всем социальным группам.

Например, в этом году в эфир приморских телевизионных и радиокомпаний впервые вышли теле- и радиоролики антикоррупционной направленности, разъяснительная работа велась в печатных СМИ, для государственных и муниципальных служащих, а также простых граждан выпустили разъясняющий буклет.

В ходе семинара выступили представители департаментов государственной службы и кадров, департамента государственного заказа, правового департамента, которые ответили на наиболее часто возникающие вопросы, такие как что такое конфликт интересов на государственной службе, как избежать коррупционной составляющей при осуществлении государственных закупок, какие нюансы нужно знать при заполнении декларации о доходах и расходах.

Метки: ответственность, программа противодействия коррупции

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