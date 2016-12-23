Приморская сцена Мариинского театра представит два новогодних гала-концерта в Уссурийске

Солисты оперы и камерный оркестр Приморской сцены Мариинского театра под управлением Павла Смелкова, 22 декабря, дадут два новогодних гала-концерта в Доме офицеров Российской Армии в Уссурийске, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Приморской сцены Мариинского театра.

В праздничной программе — оперные увертюры, "Вариации на тему рококо" Петра Чайковского, "Цыганские напевы" Пабло де Сарасате, а также популярные арии и романсы русских и зарубежных композиторов.

Первый концерт (16:00) — благотворительный, для служащих 5-й Краснознамённой общевойсковой армии. Второй концерт (19:00) — для всех жителей и гостей Уссурийска. Подробную информацию о солистах и программе концертов можно узнать на сайте Приморской сцены Мариинского театра prim.mariinsky.ru и в кассах Дома офицеров Российской армии в Уссурийске.

Для публики выступят солисты оперной труппы Приморской сцены Айгуль Хисматуллина, Алина Михайлик, Алексей Костюк, Александр Гонца, Дмитрий Неласов, Евгений Плеханов; солисты камерного оркестра Александр Абухович (скрипка), Елизавета Сущенко (виолончель).

Напомним, что это уже второй визит коллектива Мариинского театра в Уссурийск. В августе Дом офицеров Российской Армии стал одной из концертных площадок Первого Международного Дальневосточного фестиваля "Мариинский2.