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Стиль жизни

07 декабря 2016, 17:30
Во Владивостоке пройдет конференция в области морских высоких технологий

Во Владивостоке пройдет конференция в области морских высоких технологий

Конференция "Дальний Восток как приоритетный регион развития Маринет" пройдет 9 декабря 2016

Крупный, средний и малый инновационный бизнес Дальнего Востока представит свои перспективные проекты авторитетным экспертам в области морских высоких технологий в рамках конференции "Дальний Восток как приоритетный регион развития Маринет", которая пройдет во Владивостоке 9 декабря 2016 г. Стратегические партнеры мероприятия – Российская венчурная компания (РВК) и Агентство Стратегических Инициатив (АСИ), организатор – АО "Концерн "Моринсис-Агат", сообщает ЕНВ.

Представители инновационных старт-апов, крупных промышленных предприятий и среднего бизнеса, ведущих учреждений науки и образования, правительственных структур и органов власти, венчурных фондов и институтов развития встретятся на площадке АО "Концерн "Моринсис-Агат" в Дальневосточном федеральном университете, чтобы обсудить роль Дальнего Востока в реализации Дорожной карты Маринет Национальной технологической инициативы (НТИ - долгосрочная комплексная программа по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15–20 лет).

Конференция, посвященная рынку морских технологий Маринет, несет не только функцию популяризации НТИ, но и имеет своей целью достижение вполне конкретных практических результатов - формирование региональной подгруппы Маринет в Дальневосточном федеральном округе, выбор руководителя и определение механизма отбора и вынесения проектов региональной подгруппой на межведомственные рабочие группы для получения дальнейшего финансирования.  

Начнётся конференция традиционно пленарным заседанием, ключевые спикеры:

  • Усольцев Василий Иванович, первый вице-губернатор Приморского края по вопросам финансов, экономики и развития предпринимательства, промышленности, транспорта, дорожного хозяйства, земельных и имущественных отношений;
  • Пинский Александр Савельевич, заместитель генерального директора ООО "Транзас Навигатор", Вице-президент группы "Промышленные Инвесторы", заместитель руководителя Рабочей группы Маринет НТИ;
  • Анцев Георгий Владимирович, генеральный директор – генеральный конструктор АО "Концерн "Моринсис-Агат";
  • Анисимов Никита Юрьевич, и.о. ректора Дальневосточного федерального университета;
  • Щербатюк Александр Фёдорович, директор Института проблем морских технологий ДВО РАН.

Программа конференции (Программа Программа (394.38 KB)) также предусматривает панельную дискуссию "Проекты Маринет в Дальневосточном регионе", на которой участники в формате открытого обсуждения оценят возможность развития на Дальнем Востоке инновационного кластера по морской робототехнике и другим направлениям Дорожной карты Маринет, в том числе проекты по созданию морских биотехнопарков, развертыванию международного полигона по сейсмоакустике в Приморском крае, образовательные проекты и многое другое.

Метки: конференция, Маринет

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