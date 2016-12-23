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07 декабря 2016, 16:50
самолет ТУ-204С "Екатерина II"
самолет ТУ-204С "Петр I"

Почта России запустила магистральные самолеты

В дальнейшем планируется использование самолетов и на международных маршрутах, в качестве первого рассматривается Китай

Из аэропорта Внуково, 5 декабря 2016 года, поднялись в воздух два грузовых самолета ТУ-204С, приобретенные Почтой России в рамках масштабной программы модернизации логистики. Воздушные суда отправились по первым почтовым маршрутам: Москва – Иркутск – Анадырь и Москва – Нижневартовск- Якутск, сообщает ЕНВ. 

"Запуск магистральной почтовой авиации - это новый шаг в развитии почтовой логистики, который позволит сократить сроки доставки отправлений в регионы Дальнего Востока и на Крайний Север, а в перспективе обеспечить регулярные перевозки почты из стран Юго-Восточной Азии и Европы", – отметил генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов.

Создание Почтой России собственного авиапарка обусловлено бурным ростом объемов почтовых отправлений в последние годы, связанным с развитием электронной торговли. Магистральные самолеты ТУ-204С могут перевозить до 30 тонн почты на расстояние до 3800 км. Они будут активно использоваться для доставки почтовых грузов в Сибирь и на Дальний Восток. В дальнейшем планируется использование самолетов и на международных маршрутах, включая государства Азиатско-Тихоокеанского региона.

"В ближайшей перспективе самолеты будут использоваться для доставки почтовых грузов по разработанным почтовым маршрутам: Москва – Иркутск – Анадырь и Москва – Нижневартовск – Якутск. На международных направлениях в качестве первого рассматривается Китай, который является лидером по объемам входящей в Россию почты", – рассказала руководитель пресс-службы УФПС Приморского края Ольга Колдышева.

Воздушные суда оформлены в фирменном цветовом стиле Почты России. Каждый из них имеет свое собственное имя – "Петр I" и "Екатерина II", в честь государственных деятелей, которые внесли особый вклад в развитие российской почтовой связи.

Метки: магистральные самолеты, почта России, ТУ-204С

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