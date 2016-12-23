Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

В мире

07 декабря 2016, 15:00
Северокорейцы пытались вывезти арамидную нить использую для изготовления бронежилетов

Северокорейцы пытались вывезти арамидную нить используемую для изготовления бронежилетов

Данная категория товаров включена в список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной

Сотрудники Владивостокской таможенники пресекли попытку вывоза товара двойного назначения гражданами КНДР через Международный аэропорт Владивосток, сообщает ЕНВ со ссыткой на ДВТУ.

8 мотков арамидной нити общим весом около 40 килограммов были изъяты при передаче на воздушное судно, отправляющееся в КНДР. Экспертиза показала, что задержанный материал является нетекстурированной нитью, состоящей из 10 стренг, без кручения, изготовленная из ароматических полиамидов (арамид или кевлар) с удельной прочностью на растяжение 31,9 х 104 м.

Данная категория товаров (нитевидные и волокнистые материалы, используемые в производстве бронежилетов) включена в список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденный указом Президента Российской Федерации № 1661 от 17.12.2011 г.

Экспортный контроль - комплекс мер, обеспечивающих реализацию установленного порядка осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов (Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ
"Об экспортном контроле").

В соответствии с Соглашением Правительств РФ, Республики Беларусь и Республики Казахстан от 18.06.2010 "О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском" товары, подлежащие экспортному контролю, не относятся к товарам для личного пользования. Общий же порядок внешнеэкономических операций с обозначенной категорией товаров, установленный постановлением Правительства РФ от 07.06.2001 № 447, предусматривает представление в таможню лицензии, выданной Федеральной службой по техническому и экспортному контролю

"В настоящий момент возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, в отношении неустановленного лица по факту незаконного перемещения товаров двойного назначения через таможенную границу Евразийского экономического союза. Проводятся следственные действия", - сообщил заместитель начальника таможни Артем Каминский.

Метки: арамидная нить, КНДР

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В рамках "Индра Нэви-2016" российские и индийские моряки выполнили артиллерийские стрельбыВ рамках "Индра Нэви-2016" российские и индийские моряки выполнили артиллерийские стрельбы
вчера, 15:30
Экипажи российских и индийских кораблей провели тренировки по связи в море и элементы совместного маневрирования в темное время суток
Участники "Индра Нэви-2016" согласовали порядок проведения практических действий сил в мореУчастники "Индра Нэви-2016" согласовали порядок проведения практических действий сил в море
16 декабря 2016, 14:10
БПК "Адмирал Трибуц" и БМТ "Борис Бутома" ТОФ примут участие в международных российско-индийских военно-морских учениях
Отряд боевых кораблей ТОФ зашел с визитом в ТаиландОтряд боевых кораблей ТОФ зашел с визитом в Таиланд
02 декабря 2016, 16:10
Программой захода предусмотрены протокольные встречи командования походом с представителями командования ВМС Таиланда и администрацией города

Последние новости

Приморские производители мяса могут поставлять свою продукцию в ИракПриморские производители мяса могут поставлять свою продукцию в Ирак
вчера, 22:30
Компания несет все расходы, связанные с посещением предприятий иракскими специалистами
В Приморском крае рисунки школьников разместят на баннерах социальной рекламыВ Приморском крае рисунки школьников разместят на баннерах социальной рекламы
вчера, 21:50
Рисунки школьников украсят улицы Черниговского, Пожарского районов Приморского края и Уссурийского городского округа
Евгений Зотов: Нам скоро будет некуда вывозить мусорЕвгений Зотов: Нам скоро будет некуда вывозить мусор
вчера, 17:00
Обсуждение ситуации со спецзаводом во Владивостоке высветило другие "мусорные" проблемы

Опрос:

Какой подарок вы бы хотели получить на Новый Год?






Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год
14.12.2016 12:00
Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год
13.12.2016 17:30
Дмитрий Селютин назначен генеральным директором АО "ДВЭУК"
08.12.2016 11:30
Как эффективно вести переговоры с японскими бизнесменами

Самые популярные

Горячие обсуждения

14.12.2016 12:00
Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год 6
14.12.2016 11:30
Внутреннюю политику Приморья возглавит Игорь Степаненко 2
16.12.2016 15:30
В крупнейшем энергетическом предприятии Приморья разгорелся профсоюзный конфликт 1
20.12.2016 12:20
Задержан "сельский" вице-губернатор Приморья 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2016,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+