Северокорейцы пытались вывезти арамидную нить используемую для изготовления бронежилетов

Сотрудники Владивостокской таможенники пресекли попытку вывоза товара двойного назначения гражданами КНДР через Международный аэропорт Владивосток, сообщает ЕНВ со ссыткой на ДВТУ.

8 мотков арамидной нити общим весом около 40 килограммов были изъяты при передаче на воздушное судно, отправляющееся в КНДР. Экспертиза показала, что задержанный материал является нетекстурированной нитью, состоящей из 10 стренг, без кручения, изготовленная из ароматических полиамидов (арамид или кевлар) с удельной прочностью на растяжение 31,9 х 104 м.

Данная категория товаров (нитевидные и волокнистые материалы, используемые в производстве бронежилетов) включена в список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденный указом Президента Российской Федерации № 1661 от 17.12.2011 г.

Экспортный контроль - комплекс мер, обеспечивающих реализацию установленного порядка осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов (Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ

"Об экспортном контроле").

В соответствии с Соглашением Правительств РФ, Республики Беларусь и Республики Казахстан от 18.06.2010 "О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском" товары, подлежащие экспортному контролю, не относятся к товарам для личного пользования. Общий же порядок внешнеэкономических операций с обозначенной категорией товаров, установленный постановлением Правительства РФ от 07.06.2001 № 447, предусматривает представление в таможню лицензии, выданной Федеральной службой по техническому и экспортному контролю

"В настоящий момент возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, в отношении неустановленного лица по факту незаконного перемещения товаров двойного назначения через таможенную границу Евразийского экономического союза. Проводятся следственные действия", - сообщил заместитель начальника таможни Артем Каминский.