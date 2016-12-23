Приморье и Южная Корея договорились вместе помогать бизнесу выходить на зарубежные рынки

Центр развития экспорта Приморского края и Международная корейская Ассоциация Торговли "ОКТА" подписали протокол намерений о совместной помощи предпринимателям по выходу на зарубежные рынки. Мероприятие состоялось в рамках приморской бизнес-миссии в Республику Корея, сообщает ЕНВ со ссылкой на АПК.

В бизнес-миссию вошли компании, занимающиеся нехарактерными для края направлениями экспорта, но имеющие хорошие перспективы на южнокорейском рынке, – "Окна-Эталон", ООО "Эко Тойс", "Чисто".

"Наша бизнес-миссия проходила под названием "Расширяя горизонты". Мы познакомили корейских партнеров с российским производством в таких отраслях, как оконное производство по системе Рехау, производство игрушек-конструкторов из экологически чистых материалов, в частности из дерева ценных пород России, высушенного по особой технологии и безопасного для ребенка. Также мы предложили вниманию партнеров новинку в системе очистки кофе-машин, которая уже набирает популярность в России и имеет хорошие перспективы в выходе на международный рынок", – отметил заместитель генерального директора краевого Центра развития экспорта Сергей Отлетов.

Производители из Приморья прибыли в Сеул, чтобы подписать контракты с южнокорейскими партнерами и обсудить общие условия первых поставок продукции из России. В краевом Центре развития экспорта отметили, что заинтересованность бизнесменов из Южной Корее была очень высока.

В рамках бизнес-миссии также состоялось подписание протокола намерений между Центром развития экспорта Приморского края и Международной корейской Ассоциацией Торговли. Цели и задачи у организаций едины – помощь предпринимателям в выходе и завоевании позиций на международной арене.

"Как известно, Республика Корея добилась выдающихся успехов в "строительстве" рынка экспорта, который в настоящее время оценивается в пределах одного триллиона долларов. Большое продвижение не было бы возможным без неимоверных усилий многих корейских предпринимателей, которые получают поддержку "ОКТА", – подчеркнул генеральный директор Центра развития экспорта Приморья Сергей Казаков.

Президент "ОКТА" Владивосток господин Ли выразил надежду на плодотворное сотрудничество сторон.

"Я надеюсь, что подписанный нами протокол – это не просто ожидание, это продвижение, начальная точка отсчета совместных усилий в развитии экспорта наших стран. Рассчитываю, что совместные усилия принесут плоды, которые будут приятными на вкус и оставят долгое послевкусие", – подытожил он.