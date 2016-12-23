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От первого лица

06 декабря 2016, 16:30
Рёдзо Араи: Завод по утилизации устаревших авто в Приморье станет первым на Дальнем Востоке

Рёдзо Араи: Завод по утилизации устаревших авто в Приморье станет первым на Дальнем Востоке

Завод по глубокой переработке автомобилей б/у заработает уже летом 2017 года

Руководитель японской корпорации Arai Shoji Co., Ltd. Рёдзо Араи прокомментировал реализацию проектов по утилизации автомобилей и производству электромобилей в Приморье, сообщает ЕНВ со ссылкой на АПК.

Господин Рёдзо Араи, расскажите немного о корпорации Arai Shoji?

Компания AraiShojiCo., Ltd была основана в 1920 году. Первоначально она специализировалась на оптовой торговле зерновыми, однако существенно диверсифицировалась после Второй мировой войны. В настоящий момент мы работаем в сферах аукционного бизнеса подержанных автомобилей в Японии, продуктового опта через сеть супермаркетов в районе Токио и его пригородов, а также экспорта/импорта товаров повседневного потребления. В 1980 году мы вышли на мировой рынок и постоянно расширяем своё присутствие: сегодня мы работаем в Сан-Паулу, Лос-Анджелесе, Тайбэе, Гонконге, Португалии, а также Дурбане (ЮАР).

Ключевой вид нашей деятельности – аукционы подержанных автомобилей. Объём товарооборота в этой сфере достигает 150 миллиардов японских иен, что является самым большим результатом среди независимых аукционов. В частности, аукцион по направлению автомобилей для коммерческого использования, таких как микроавтобусы и грузовики, занимает первое место в мире по объёмам продаж среди аукционов с фиксированным местом проведения. Наш бизнес насчитывает 50 тысяч зарегистрированных участников, из которых около 50% – экспортёры, в том числе автомобильные дилеры из России.

Как вы нашли партнера в Приморье? Какова предыстория подписанного между вами соглашения?

В ходе нашей работы мы установили доверительные отношения с зарубежными автомобильными дилерами, которые не только передают большое количество деловой информации, но и рассказывают о новых бизнес-возможностях. Техноцентр "Сумотори" – важный участник наших аукционов, мы поддерживаем отношения более 10 лет. Сейчас компания "Сумотори" развила свой бизнес не только в Приморском крае, но и на всём Дальнем Востоке. Виталий Веркеенко, президент Техноцентра, продемонстрировал нам впечатляющий потенциал развития бизнеса в регионе, поэтому в течение четырех лет мы проводили совместные экономические и маркетинговые изыскания.

Одно из них касается создания завода по утилизации подержанных авто. На чем основывается экономика проекта, каков потенциальный спрос?

В Приморском крае зарегистрирован 1,1 миллиона автомобилей, более 90% из которых были произведены в Японии и импортированы, как подержанные. Из них 400 тысяч произведены в 1990-е годы, 350 тысяч – в 1980-е. Эти автомобили уже не соответствуют федеральным нормам по выхлопам и вызывают загрязнение воздуха.

Более того, большая часть транспортных средств с выработанным ресурсом просто брошена вследствие отсутствия утилизационной системы, подобной японской, которая была внедрена в 1980-е годы. Эта ситуация вызывает загрязнение почвы из-за утечек масла и озонового слоя из-за попадания фтороуглерода в атмосферу от таких автомобилей.

На наш взгляд, для российской автопромышленности важно генерировать продажи новых автомобилей, дистрибуцию подержанных авто, утилизацию устаревших машин для дальнейшего роста промышленности. Другими словами, завод по утилизации устаревших машин увеличит продажи новых транспортных средств.

Завод по утилизации устаревших транспортных средств в Приморском крае станет первым на Дальнем Востоке России и предоставит решение проблемы транспортных средств с выработанным ресурсом.

Что касается второго проекта по конвертации бензиновых автомобилей в машины с электрической тягой, он также может стать хорошей возможностью для развития промышленности в Приморском крае. Электромобили будут разрабатываться и продаваться в Приморском крае и в России, а также экспортироваться в южно-азиатские страны.

Каковы ваши дальнейшие шаги в реализации этих проектов?

После подписания соглашения с Администрацией Приморского края и Технохолдингом "Сумотори" планируем учреждение совместных предприятий. Мы считаем, что при поддержке Правительства Японии и Администрации края наши новые проекты не только принесут прибыль, но и окажут влияние на экологическую ситуацию в Приморском крае, а также на развитие промышленности в регионе.

Отметим, соглашение по производству электромобилей на базе автомобилей б/у из Японии подписали губернатор Приморья Владимир Миклушевский, руководитель технохолдинга "Сумотори" и японская корпорация Arai Shoji Co. Ltd. в ходе официального визита главы края в Страну восходящего солнца 24 ноября. На первом этапе планируется производить до пяти тысяч автомобилей в год, часть из них пойдет на экспорт – в Индию и Таиланд.

Завод по глубокой переработке автомобилей б/у заработает в Приморье уже летом 2017 года. Приморское производство не только обеспечит владельцев скидками на новые машины, а соседние территории комплектующими, но и "распечатает" фонд утилизации автомобилей.

Напомним, делегация Приморского края побывала в Японии с официальным визитом, приуроченным к 25-летию установления дружеских отношений с префектурой Тоттори. Программа пребывания включала не только бизнес-миссию деловых кругов, организованную Приморской торгово-промышленной палатой и Центром развития экспорта, так и яркую культурную программу – выставку шелковых платков "Истории о России2, выступления солистов четвертой сцены Мариинского театра и народного ансамбля Приморской краевой филармонии "Садко", а также ресторанный проект "Попробуй Приморье на вкус".

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Метки: Сумотори, утилизация, электомобили

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