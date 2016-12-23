Во Владивостоке 20 лет назад открылся театр "Белая лошадь"

Ровно 20 лет назад в нашем городе открылся театр "Белая лошадь". Пишет в редакцию ЕНВ директор общественной организации Творческий центр Театр "Перекресток" г. Владивостока Сергей Рыбалка.

Открытие театра (а сделал это, как известно, Передвижной свободный театр "Перекресток", история которого восходит к 1989 году, даже к 1977 – году возникновения в среде студентов ДВПИ клуба самодеятельной песни "ПОИСК") стало итогом выселения театра и клуба "Поиск" с мансарды дома по ул. Пушкинской, 35, после чего новые владельцы возвели двухэтажный офис некоей нефтяной компании.

На память же о пятнадцати годах "Поиска" и "Перекрестка" на стене того дома остается надпись "Театр "Мансарда", - со двора, четвертый этаж".

Вряд ли стоит говорить о прошлом веке, где остались клуб самодеятельной песни "Поиск", фестивали "Приморские струны" 80-х и начала 90-х годов, шапито на площади Борцов за Власть Советов, Дни самодеятельной песни и "Альтернатива-ноль" с "Лицедеями", шарманка и наши бродячие музыканты на улицах городов, может и стоит, однако пока перечислим лишь то, что относится к веку нынешнему.

Театр малой сцены. Из трех крупных работ ("Мамаша кураж и ее дети" по Б.Брехту, "Шинель" по Н.В.Гоголю и "Пиковая дама" по повести А.С.Пушкина) на сегодня жив первый спектакль, удостоенный ряда наград театральных конкурсов, время от времени он демонстрируется в зале "Белая лошадь" (тот самый многострадальный зал на Нерчинской, 40).

Театр для детей. Осуществлены спектакли для детей младшего возраста "Веселые чижи, или надоело!" по поэзии Д.Хармса и С.Маршака, "Салагатула. Урок магии и волшебства", "Спасайте зверят!" (совместно с WWF), "Конек-горбунок" по сказке П.Ершова, "Пастушка и Трубочист" по Х.-К.Андерсену – Н.Матвеевой, "Большой секрет для маленькой компании" по Ю.Мориц – С.Никитину. Два из них ("Салагатула" и "Большой секрет") играются до сих пор как в зале "Белая лошадь", так и на выезде, в том числе и за пределами края (Чита, Магадан, Хабаровск и др.)

Театр для детей среднего-старшего возраста. Помимо просветительских программ по поэзии серебряного века и авторской песне, в репертуаре театра сохраняется "Василий Теркин" – сценическая сюита по поэме А.Твардовского и военным песням советского времени.

Радиотеатр. Семнадцать полноценных аудиоспектаклей по произведениям Д.Толкина, Д.Фонвизина, Л.Кэрролла, Р.Киплинга и прочих, в которых помимо актеров “Перекрестка” заняты актеры владивостокских театров (М.Волкова, С.Кашуцкий, В.Перфилов, В.Свиридов, В.Зарюта и др.) а также Москвы и Петербурга (А.Соловьев, С.Рост). Практически все эти работы театра изданы на СD в Москве и Киеве.

Сотрудничество с театром кукол. На сцене Приморского театра кукол в разное время присутствовали "Хоббит" и "Гофманиана", пьеса и музыка – С.Рыбалка, запись музыки – студия театра "Перекресток". В настоящее время начата совместная работа над новым спектаклем этого театра.

Фестивали. На площадке "Белой лошади" проведено несколько фестивалей "Электросвалка" (неформат-ная музыка), "Пикник на обочине" (малая сцена и авторская песня), "Белая волна" (авторская песня, театр малых форм. "Белая волна" проводится до сих пор. С 2011 года мы проводим арт-фестиваль "Дальфест" – мультиформатный фестиваль: авторская песня, акустический рок, поэзия, школа перфоманса. По просьбе организаторов международного фестиваля авторской песни "Петербургский аккорд" отбор участников этого фестиваля от Дальневосточного федерального округа проводится “Дальфестом”. Лауреаты открытого кон-курса авторской песни арт-фестиваля "Дальфест" проходят непосредственно в последний тур конкурса фес-тиваля "Платформа" ("отпочковавшаяся" часть Грушинского фестиваля). Лауреаты “Дальфеста” М.Матвеев и В.Цуканов в разное время становились лауреатами "Платформы", что серьезно подстегнуло интерес к дальневосточным представителям жанра в западных регионах страны. В.Цуканов теперь – член жюри "Платформы".

Экспериментальный театр. Театр активно ищет формы сценического взаимодействия представителей разных искусств: музыкантов, художников, поэтов. Этому посвящены проекты "Школа перфоманса" ("Дальфест") и длящаяся несколько лет серия "Картонный мир" (зал "Белая лошадь")



Уличный театр. Театр продолжает выходить на улицы города (День Города, День ВМФ, День Победы и проч.) с театрализованной музыкальной программой "Шарманка-шарлатанка", время от времени (нечасто), театр приглашают администрации муниципальных образований края "оживить" те или иные мероприятия.



Передача опыта. В театре работает театральная студия. Основы актерского мастерства. Такой передачей можно считать и постановки Сергеем Рыбалкой спектаклей с детьми-актерами в школах города. Материалом для них служат наработки (сценарные, музыкальные, стилистические) "Перекрестка".



Интернет. Данная сфера изучена слабо. Есть опыт проведения интернет-конкурса песни "Интернет-фестиваль Дальфест" на площадке соцсети "Вконтакте", ведутся группы в соцсетях (ФБ и ВК).



Аудиостудия. Запись авторских альбомов дальневосточных авторов-исполнителей, муз.коллективов (В.Плоткин, "Ключ", "Северный ветер", Денис Вялков, Андрей Земсков и многие другие).

