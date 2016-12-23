Новым главой Спасского района Приморского края стал Алексей Салутенков

Как сообщили в департаменте внутренней политики, сегодня, 5 декабря, за его кандидатуру проголосовало большинство депутатов Спасской районной Думы, сообщает ЕНВ со ссылкой на АПК.

Новый руководитель муниципалитета до избрания занимал должность начальника управления муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа. Окончил Дальневосточный политехнический институт по специальности "инженер-теплоэнергетик".

С 1983 по 1997 годы работал директором предприятия объединенных котельных и тепловых сетей Артема.

С 1997 по 2000 годы – техническим директором в коммерческих структурах.

С 2000 по 2008 годы – возглавлял артемовский филиал "Примтеплоэнерго".

С 2008 года и по настоящее время занимал должность заместитель главы – начальник управления муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа.

Как отметили в департаменте, выборы главы Спасского района проходили по новой системе, утвержденной депутатами Законодательного Собрания Приморья в прошлом году.

"Для того, чтобы к таким ответственным должностям приходили действительно квалифицированные люди, кандидаты проходят жесткий отбор в два этапа. Первый – проверка документов и собеседование с экспертной комиссией, второй – голосование депутатского корпуса", – пояснили в ведомстве.

Напомним, 7 марта 2015 года в силу вступили поправки в закон "О сроке полномочий представительных органов и глав муниципальных образований Приморского края, порядке формирования представительных органов муниципальных районов и порядке избрания глав муниципальных образований Приморского края".

В 2015 году на конкурсной основе избраны главы Артема, Шкотовского, Партизанского, Ханкайского, Черниговского, Михайловского и Красноармейского муниципальных районов. В 2016 году – Анучинского, Кировского, Октябрьского и Пожарского районов, Находки и Спасска.