Отряд боевых кораблей ТОФ зашел с визитом в Таиланд

Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России, в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома" прибыл в порт Саттахип Королевство Таиланд, сообщает ЕНВ со ссылкой на ВВО.

Программой захода предусмотрены протокольные встречи командования походом с представителями командования ВМС Таиланда и администрацией города.

Во время стоянки в иностранном порту корабли пополнят запасы воды и продовольствия, а российские военные моряки получат возможность отдохнуть на берегу от дальнего морского похода и осмотреть местные достопримечательности. Кроме того между военнослужащими двух стан будет проведен товарищеский футбольный матч.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из главной базы флота г.Владивосток в середине октября. Корабли выполняли задачи боевой службы в Тихом и Индийском океанах, принимали участие в международной выставке вооружений "Индодефенс-2016" во время захода в индонезийский порт Танджунгприок.