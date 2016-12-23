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Новости компаний

02 декабря 2016, 13:00
Южная Корея главный экспортер угля через морской терминал АО "Восточный Порт""

Южная Корея главный экспортер угля через морской терминал АО "Восточный Порт""

В Республику отправлено более 40% всей угольной продукции

АО "Восточный Порт" обеспечивает экспортную перевалку российской угольной продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). На текущий момент абсолютным лидером среди стран-грузополучателей в 2016 станет Южная Корея. В Республику отправлено более 40% всей угольной продукции обработанной стивидором. На втором месте Япония - 25%, а замыкает тройку лидеров Китай – более 11%. Интересно, что в этом году значительно возросли отправки угля в адрес Малайзии. Также среди грузополучателей теперь множество стран знакомых россиянам по рейтингам Туриндустрии: Индия, Шри Ланка, Вьетнам, Филиппины, Гонконг, сообщает ЕНВ. 

В 2016 году АО "Восточный Порт" ежемесячно посещали делегации из стран АТР – покупатели российских энергоресурсов. Среди них были и те, кто уже работает со стивидорной компанией и те, кто рассматривает такое сотрудничество с введением в эксплуатацию в 2017 году Третьей очереди Угольного комплекса.

Свой выбор компании из стран АТР останавливают именно на специализированной стивидорной компании. На то есть ряд причин: оперативная работа (на данный момент общая производительность всей техники на Угольном комплексе АО "Восточный Порт" – 3000 тонн в час), возможность включения в контракты дополнительных услуг по очистке груза от металлического контамината с использованием мощных магнитных станций, блендирование, сортировка и доведение энергоресурса до контрактной экспортной фракции (наиболее популярная от 0 до 50мм), экологичность предприятия (для иностранных компаний зачастую является важным фактором при выборе партнера).

В рамках деловых встреч на Транспортной неделе 2016 управляющий директор АО "Восточный Порт" Анатолий Лазарев еще раз обратил внимание на необходимость открытости российских компаний на мировом рынке ресурсов: "Наша компания всегда открыта для международного сотрудничества. И если на мировом рынке есть потребность по введению дополнительных услуг для доведения российского ресурса до высочайшего качества – то мы изучим все мировые предложения аналогичного характера и предложим свой сервис, который будет качественным и конкурентоспособным". 

Метки: Восточный порт, уголь

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