На Тихоокеанском флоте начинается новый учебный год

В новом учебном году Тихоокеанский флот ожидает насыщенная боевая учеба, основу которой будет составлять морская, полевая и летная подготовка личного состава, сообщает ЕНВ.

Сегодня в соединениях и воинских частях Тихоокеанского флота прошли торжественные митинги с участием представителей командования флота и личного состава, посвященные началу нового учебного года в Вооруженных Силах России.

В новом учебном году Тихоокеанский флот ожидает насыщенная боевая учеба, основу которой будет составлять морская, полевая и летная подготовка личного состава. Корабли и суда флота продолжат выполнять задачи дальних походов в различных точках Мирового океана, осуществлять деловые заходы и визиты в порты иностранных государств. В данный момент выполняют поставленные задачи в море большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", большой морской танкер "Борис Бутома".

Планируется, что тихоокеанцы примут участие в 7-ми международных учениях. На сегодняшний день завершается подготовка к участию в российско-индийском учении "ИНДРА НЭВИ - 2016", которое пройдёт в декабре этого года в порту Вишакхапатнам (Индия) и в акватории Индийского океана.

Кроме того, на базе Тихоокеанского флота в рамках международных армейских игр 2017 года будут проведены два международных конкурса по морской и полевой выучке "Кубок моря" и "Морской десант".

С июня по сентябрь 2017 года военнослужащие ТОФ примут участие во второй уникальной научно-исследовательской экспедиции под эгидой Министерства обороны и Русского географического общества на остров Матуа. В настоящее время составляется детальный план обследований Курильского острова, ведется подбор личного состава и необходимой для изыскательских работ техники.