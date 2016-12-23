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Политика

01 декабря 2016, 17:20
На помощников депутатов Приморья возлагается большая ответственность

На помощников депутатов Приморья возлагается большая ответственность

В Законодательном Собрании Приморского края состоялся семинар-совещание помощников депутатов краевого парламента

На помощников депутатов возлагается большая ответственность и серьезный объем работы, начиная составлением документации и заканчивая приемом граждан на избирательном округе. Сегодня помощниками депутатов Законодательного Собрания работает 147 человек на постоянной и общественной основе. Около 100 из них приехали на семинар во Владивосток, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

"Учеба помощников депутатов, на мой взгляд, очень важна, - отметил, обращаясь к собравшимся, заместитель председателя Законодательного Собрания Сергей Кузьменко. – Те из вас, кто помогает организовывать работу депутатов на округе и в краевом парламенте, это люди, без которых депутатская работа была бы не полной и наверняка не сколь эффективной. Каждый депутат на своем округе хотел бы видеть человека, который обладает необходимым инструментарием, чтобы присутствие депутата на округе было бы максимально полезным для избирателей".

Также Сергей Кузьменко более подробно остановился на особенностях работы помощников депутатов Законодательного Собрания. "Сегодня депутатский корпус обновился на 60 процентов, - отметил он. – Примерно такое же обновление произошло и в отряде помощников. Мы имеем возможность актуализировать методологию законодательных процедур, основы делопроизводства и, что самое важное, обменяться информацией, сформулировать те вопросы, которые, прежде всего, интересуют помощников".

"Очень важной является работа депутата на округе, - считает помощник депутата Законодательного Собрания Геннадия Лазарева, Лариса Прохорова. – А помощник должен иметь авторитет у людей, знать местных жителей, их проблемы и заботы, все, что их волнует. Зачастую, прием на округе ведет помощник, он рассказывает депутату о текущих вопросах, возникающих у избирателей. Значит, работа на округе – это, в первую очередь, большой труд помощника".

О правовых основах деятельности помощников депутатов, а также о предупреждении и противодействии коррупции на семинаре рассказала начальник правового управления аппарата Законодательного Собрания Ирина Володина. "В свое работе помощник депутата должен, прежде всего, руководствоваться Конституцией России, федеральным законодательством, краевыми законами и другими нормативно-правовыми актами", - отметила она.

Кроме того, помощникам депутатов краевого парламента были представлены доклады о законодательной процедуре, работе с обращениями граждан, об освещении деятельности депутатов, основах делопроизводства, информационных ресурсах Законодательного Собрания.

"Планируется, что в дальнейшем наши встречи с помощниками депутатов, а они проходят два раза в год: как правило, весной и осенью, будут тематическими, - сказал руководитель аппарата Законодательного Собрания Владимир Гончарук. – Поэтому хотелось бы от помощников услышать пожелания и предложения о том, на какую тему они хотели бы поговорить, о чем услышать. Например, в прошлом созыве краевого парламента на семинарах мы поднимали вопросы ЖКХ, социальной поддержки населения, пенсионного обеспечения. В дальнейшем аппарат Законодательного Собрания с учетом пожеланий и предложений помощников депутатов составит повестку нового семинара".

Метки: помощник депутата, семинар

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