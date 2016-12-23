Анна Хохлова: В чем встречать Новый год 2017

Осталось совсем немного времени и на смену умной непоседливой обезьяны придет Новый год 2017 под покровительством темпераментного Огненного Петуха. А милые дамы все чаще и чаще задумываются над извечным вопросом – что одеть для празднования самого лучшего, самого желанного для многих детей и взрослых праздника. Какой наряд выбрать на Новый год 2017 рассказала корреспонденту ЕНВ дизайнер одежды Анна Хохлова.

По мнению специалистов астрологов, Петух в восточном календаре - это символ обновления, начала чего-то нового и неизвестного. Поэтому и грядущий год обещает перемены в жизни каждого человека.

Основная задача для встречи Нового года – это правильно выбрать наряд. Символ наступающего года любит дорогие, яркие, "кричащие" вещи. Скупиться на золотые блестящие украшения в этот праздник нельзя. Все детали новогоднего костюма должны быть тщательно продуманы.

Петух в 2017 году имеет красный окрас, даже огненный, поэтому, конечно, в фаворе красная палитра цветов. Золотой цвет или золотые украшения лишь украсят новогодний наряд также порадуют требовательного петуха. Иными словами, в почете у символа 2017 года красный цвет и все его производные (пурпурный, бордовый и т.д.), а также золотой, желтый и солнечно-песочные цвета. При этом не обязательно останавливаться на классическом красном, можно приобрести наряд бордового, все огненные оттенки, а это значит в этот список можно включить оранжевый и желтый. Как известно, Петух –любит показуху, все красивое и броское, потому в эту новогоднюю ночь женщины могут оторваться по полной и украсить свои наряды стразами, всевозможными блестками, даже перьями.

Подборка нарядов от известных брендов.



