Александр Ивашкин: Приморье обязано стать успешным связующим звеном России с Азией

Исследовательская группа IMD World Competitiveness Center, работающая в рамках бизнес-школы IMD, в середине этого года опубликовала рейтинг конкурентоспособности стран мира. Этот рейтинг считается самой актуальной ежегодной оценкой конкурентоспособности стран. Согласно рейтингу 2016 г. первое место в нем занял Гонконг, за ним идет Швейцария, а тройку лидеров замыкают США. Корреспондент ЕНВ пообщался с Председателем НП "Лига финансовых институтов" (Владивосток) Александром Ивашкиным, недавно вернувшимся из САР (специальный административный район) Гонконга, где он принимал участие в мероприятиях "Юго-восточного отделения "Азиатских трейдеров" по развитию сфер деятельности экономического сотрудничества в Азии.

Что на Ваш взгляд явилось причиной столь высокой позиции в рейтинге IMD Гонконга?

Постоянное стремление властей САР Гонконга к улучшению условий ведения бизнеса. Кстати, в том же исследовании сказано, что конкурентоспособность азиатских стран в целом (за исключением Гонконга и Сингапура) снизилась. Наши азиатские соседи - Тайвань, Малайзия, Корея и Индонезия значительно снизились в рейтинге по сравнению с 2015 г., хотя Китай тоже немного сдал свои позиции, однако при этом сохранил себе место в топ-25. Россия заняла в рейтинге 44-е место.

Как на Ваш взгляд происходит интеграция экономики САР Гонконга и Китая?

В соответствии с Китайско-Британской Декларацией и Основным Законом САР Гонконга, выполняющим роль конституции Гонконга, данной территории в 1997 году была предоставлена широкая автономия в управлении в течение 50-ти лет с момента передачи суверенитета, то есть до 2047 г. При этом было заключено соглашение, с-но которому должен был соблюдаться принцип "одна страна - две системы".

Такая "автономия" включает в себя собственную политическую систему, независимую правовую систему, основанную на нормах английского права, а также право самостоятельно заключать международные договоры торгово-экономического характера, иметь собственную СКВ (свободно конвертируемую валюту, гонконгский доллар (HKD) с 1983 г. привязан к доллару США по курсу 7,8:1), а также особую систему налогообложения - отсутствие налогов с продаж, инвестиционной деятельности и прироста капитала. Ограничения на самостоятельность установили только в вопросах гражданства, обороны и внешней политики.

На протяжении более ста лет Гонконг служил торговыми воротами в материковый Китай, а возвратившись под правовой статус Пекина, сразу приобрел исключительное положение в мировом финансовом рейтинге.

В том далеком 1997 г. объем экономика Гонконга (на тот момент-население 6,5 млн. человек, ВВП - 177,4 миллиарда USD) составляла одну пятую от всей китайской экономики (в 1997 году население 1,23 млрд.чел., ВВП - 952,7 миллиарда USD). Сейчас, по прошествии почти тридцати лет, экономика Гонконга составляет почти одну пятидесятую часть от всей китайской экономики (Гонконгский ВВП в 2015 году - 419,6 млрд USD, а весь Китай - 11,212 трлн.USD) .

Пожалуй уместно было бы особо выделить усиление интеграции между двумя экономиками после подписания Соглашения о тесном экономическом сотрудничестве "CEPA" ( англ. Closer Economic Partnership Arrangement). Это Соглашение серьезно упростило торговлю между Гонконгом и материковым Китаем и существенным образом переформатировало направление развития отраслей, особенно в Гонконге. В н.в. основные отрасли экономики Гонконга - это финансовые и портовые услуги, судоходство, логистика и туризм, в то время как основная производственная база острова практически вся перенесена на материк, в КНР.

Перечисляя причины "китайского экономического чуда", в первой пятерке этого фактора (ранжир не буду указывать) следует назвать прежде всего две вещи - разумную инвестиционную политику руководства Китая и наличие финансового шлюза в виде САР Гонконг. Став в 1997 году составной частью бурно развивающегося Китая, Гонконг приобрел особую роль в экономике страны. Роль САР свелась к главной задаче - "обеспечить" постоянный приток инвестиций и финансов на материк. По сути Гонконг с задачей "финансового шлюза" успешно справился и Китай вышел на второе место по величине экономики мира. Более того, именно благодаря САР Гонконг был осуществлен рывок Китая в глобальной экономике. В 1980-е и 1990-е гг. бурно развивавшийся финансовый сектор Гонконга позволил создать устойчивую связь между Китаем и мировым рынком капитала. Сейчас совокупный оборот гонконгского бизнеса по управлению активами составляет более двух трлн. USD, из которых 70% от этого объема приходит в Гонконг из-за рубежа.

Одновременно с возвращением Гонконга политическим руководством КНР было принято решение об ускоренной интеграции Китая в глобальную экономику с признанием особой роли, которую должен был играть Шанхай в будущем. Ведь Гонконг был необходим еще и как практическая учебная база для построения новой экономики Китая, потому как Шанхаю тогда отводилась роль еще одного "окна" Китая во внешний мир. Когда-то сказанное замечание Дэн Сяопина о том, что "в прошлом Шанхай был финансовым центром, где происходила свободная конвертация валюты" и что "в будущем Шанхай должен стать тем, чем был раньше" реально осуществился. Шанхай постепенно стал следующим после Гонконга мостом, который стал связывать Китай с глобальной мировой экономикой. Сегодня Шанхай - это не только мегаполис с суперсовременной архитектурой, но и международный финансовый центр. Именно первое десятилетие XXI века ознаменовалось растущими претензиями Шанхая на лидерство в финансовой области.

Успехи Шанхая поставили под вопрос будущее Гонконга в качестве международного финансового центра?

Заявление Государственного Совета КНР, сделанное 25.03.09 г. , о превращении Шанхая в финансовую столицу КНР к 2020 г. и одновременно о превращении Шанхайского порта в важнейший транспортный узел, вызвало общественные дискуссии и озабоченность в Гонконге. Однако, до сих пор Гонконг является одним из ведущих финансовых центров мира. Это второй по размерам в Азии (после Японии) рынок акций, шестой в мире валютный рынок, один из четырех крупнейших в мире рынков золота, второй по величине в Азии центр управления финансовыми активами. САР имеет ( по наследству) одно из самых развитых в мире законодательств, обеспечивающих защиту капиталовложений (систему общего права -"common law"), где главное значение придается "прецедентному праву". Это обстоятельство как известно повышает роль судов, т.к. при рассмотрении дел суды Гонконга могут следовать не только местным судебным прецедентам, но и судебным прецедентам из других юрисдикций общего права, в частности, Англии и Уэльса, Австралии и Канады. Кроме того Гонконгская фондовая биржа вышла на первое место в мире по объему привлеченного капитала, а существующие стартапы "ФинТека" Гонконга (FinTech – технологические проекты в области финансовых сервисов) считаются одними из самых перспективных направлений в Азии.

Выходит у Шанхая еще все впереди?

Сегодня ни одно международное совещание финансистов (конференция, симпозиум, просто заседание), которые проходят в Китае, не обходят стороной обсуждение двух проектов- "Экономический пояс Шелкового пути" (ЭПШП) и "Морской Шелковый путь 21 века". Данные проекты охватывают 65 стран на трех континентах, которые обеспечивают около 30% глобального ВВП и 30% мировой торговли. Планируется построить тысячи километров железных дорог, создать инфраструктуру и модернизовать морские порты. Поднебесная готовится вкладываться в проект. Ключевые инфраструктурные проекты будущего Шелкового пути будут развернуты из Китая в Европу. Для МФЦ Шанхай в данном проекте отводится роль финансового обеспечения. Оборот Шанхайской фондовой биржи в совокупности уже превышает показатели Гонконгской, правда, в основном за счет операций в юанях, но в зоне успешно организована конвертация всех мировых валют, что впоследствии может послужить основой для свободной конвертации юаня и сделать юань главной валютой "Шелкового пути". Кроме того, на стороне Шанхая есть еще одно важное преимущество - здесь расположена официальная алмазная биржа Китая. Поживем - увидим. Как сказал древнекитайский философ Лао-Цзы "Даже путь в тысячу ли начинается с первого шага" (кит. 千里之行始於足下。)

Что же на Ваш взгляд определяет сегодня "лицо" азиатского МФЦ?

По роду деятельности мне пришлось посетить все финансовые центры Юго-Восточной Азии и хочется сказать, что конкуренция между ними нарастает с каждым днем. Тайвань, Сингапур, Куа-Лумпур, Япония, Шанхай, Гонконг - между ними шла и продолжается борьба за лучшие активы, пожелавшие прийти на азиатский рынок. Сегодня здесь идет борьба не за деньги, а за имидж: если для компаний важно собрать как можно больше капитала, то для биржи важнее сохранить статус и деловой имидж для ежегодного роста листингов. Важно оставаться надежным и привлекательным финансовым центром для компаний. Вот тут-то и остается играть только надежными и дипломатическими способами, которые включают кроме всего прочего и неформальные отношения между финансистами и экспертами разных стран региона.

Хотелось бы задать вопрос о Новых Условиях Хозяйствования (НУХ) в Приморье. Ведь со времени принятия законов "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации", "О свободном порте Владивосток" прошло около двух лет. Что -то начало меняться в экономике Приморья? Есть Свободный порт Владивосток (СВП)- портовая зона, пользующаяся особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования, наконец ТОРы (территории опережающего развития). Как на Ваш взгляд выстраиваются отношения с соседними странами? Ваши ощущения как эксперта?

Пока закон о Свободном порте Владивосток практически не оказал никакого влияния на социально-экономическое развитие края. Результаты - более чем скромные. Инвестиционные проекты реализуют только 43 резидента с объявленным объемом инвестиций 17,6 миллиардов рублей. Кстати, последний проект тоже весьма показателен -инвестором СВП ( с объемом инвестиций 23,2 млн. руб) по информации АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (КР ДВ). стала компания, которая построит высокотехнологичную прачечную во Владивостоке. Что называется - "на безрыбье и рак рыба"! Но, знаете, как-то обидно за наш регион… Прачечная...

Выстраивание отношений с азиатскими партнерами всегда происходит постепенно. Но в уходящем году в рамках проведенного во Владивостоке Второго Восточного Экономического Форума произошли события, которые с большой вероятностью окажут влияние на экономику. Но не сейчас. Поэтому, на мой взгляд нашему бизнесу еще предстоит учиться работать с азиатскими странами. Думаю, что и партнеры в Азии не готовы ещё к тесному сотрудничеству с российскими компаниями. В Азии на выстраивание любых взаимоотношений в бизнесе уходят годы. Те возможные инвестиции (в рамках Протоколов всего лишь намерений) еще (как говорят бухгалтеры ) "в пути".

Подумайте читатель на досуге как бы Вы смогли ответить на простой казалось бы вопрос бизнесмена из Азии, который звучит примерно так: "А на Дальнем Востоке России приняты меры по приглашению (или добровольному возврату) из оффшоров в ТОРы или СВП российских денег?" Вот когда ответим на этот вопрос честно, тогда вслед за оффшорными российскими деньгами сюда хлынут капиталы из других стран. Как-то так.

Что на Ваш взгляд этому мешает?

Для экономических и политических властей Дальнего Востока (Приморья), пожалуй сейчас важным является честно ответить на принципиальный вопрос - готов ли регион стать привлекательной международной площадкой для бизнеса? Это реально только в том случае, если удастся адаптировать "линейку инвестора", отвечающую его современным запросам. Эта "линейка" должна быть знакома внешнему (международному) инвестору, удобны и понятны процедуры работы с ней. При этом сильной нашей стороной должны являться готовность быстро учиться лучшим международным практикам и набирать недостающую международную экспертизу на примере САР Гонконг или МФЦ Шанхая.

Может ли являться качество наших законов главной причиной плохого инвестиционного климата на Дальнем Востоке? Ведь в большинстве успешно работающих юрисдикций так или иначе действует понятные инвестору нормы "Common Law"!?

Не качество законов, а качество их применения, качество функционирования правоохранительной системы и качество отправления правосудия порой являются головной болью потенциального инвестора. Конечно, можно взять и принять целый пакет законов, условно переписав основные новеллы -"common law". Юристы таких законов, хороших и разных, сколько угодно придумают, вот только - дальше что? Законы надо исполнять, а ведь известно, что строгость законов в России компенсируется необязательностью их исполнения. Ценность английского права не в английских судах, а в том, что английское право дает максимально гибкое и справедливое регулирование контрактных отношений. Но справедливым право делает его справедливое и профессиональное применение судами.

В таком случае что делать?

Если принять тезис, что Дальний Восток имеет действительное намерение обеспечить улучшение инвестиционного климата за счет применения на своей территории права страны-инвестора, то прямой и самый эффективный путь к этому – в одностороннем признании решений их судов. Убежден, что это будет совсем иным продолжением истории построения инвестиционной привлекательности региона.

Что еще на Ваш взгляд, может усилить желание инвестора вложиться в Дальний Восток?

Слово чиновника в России, вне зависимости от его места на "властной вертикали", не является гарантией исполнения обещаний. Но если опять предположить, что управлением свободным портом Владивосток займется юридическое лицо - Управляющая Компания (УК), которая бы де-юре действовала на основе международного соглашения (международного права) между нашей страной и странами-инвесторами? Ведь международный характер УК на мой взгляд очень серьезная гарантия того, что условия и принципы функционирования порто-франко для инвестора будут понятны и никогда не будут изменены.

Равно также можно рассмотреть создание Специальной административной территории (САТ) на Дальнем Востоке с собственным законодательством, основанным на принципах системы общего права ("common law"). Собственное законодательство такой территории - это далеко не единственный инструмент продвижения САТ. На мой взгляд более важным инструментами являются - свобода выбора любого права для сделок, а также независимые органы управления САТ, налоговые льготы, свободное применение английского языка и независимый специальный суд, входящий в единую судебную систему РФ в качестве местного суда. Разумеется, оценка эффективности САТ во многом будет зависеть от тех возможностей и полномочий, которые ему делегирует Правительство РФ.

И все же Ваше мнение о вариантах позиционирования Приморья в целях создания инвестклимата?

Приморские власти "как страус прячут голову в песок", рассказывают (хорошо отчитываются, иногда лукавят, передергивают) о том, как в Приморье будут расти рабочие места к 2025 или 2035 году. Наверное, заживем к тому времени! Кто доживет, конечно, дотерпит, не уедет из края в поисках "лучшей доли".

Но сейчас, к сожалению, Приморье теряет свою привлекательность, прежде всего из-за условий проживания здесь. Одной из главных причин явилась отвратительная фискальная (не путать с налоговой) политика на Дальнем Востоке. Благодаря этому разбалансировали и уронили ниже плинтуса потребительский спрос населения, так что даже местные депутаты вынуждены "во благо своих избирателей и пополнения бюджетов" поднимать те самые налоги и тарифы до самых верхних цифр шкалы.

Ведь могут же монополисты от ЖКХ, энерготарифов, в совокупности с дифференциацией налогов на автомобили, квартиры, капремонт и пр. поддерживать макроэкономическое равновесие в Приморье? Могут! Но они не захотели или им не подсказали? В итоге, население Дальнего Востока начинает искать иные места проживания.

Край за время правления нынешней администрации практически растерял такие отрасли как рыбодобыча, рыбообработка, морской транспорт, машиностроение, лесопереработка. Вместе с этим как бы уходят уникальные черты "человеческого капитала", присущего только Приморью. Уходят (уезжают, вымирают, исчезают) в небытие целые династии не только морских, рыбацких профессий , но и сельских тружеников, специалистов машиностроения. Образовался уже маленький ручеек людей уезжающих жить на запад России, т.к. там стало все же проще жить.

Потеря денежной составляющей домохозяйств ударила по приморской экономике, особенно в сфере ритейла (торговля, пищевка, покупка электроники и автомобилей, недвижимость, услуги). Приморье теряет привлекательность еще и потому, что последние два поколения "бросивших свой якорь в Приморье", имели здесь все же существенные льготы (надбавки, коэффициенты), а федеральное правительство (почти весь прошлый двадцатый век) "вливало" в регион деньги, успешно и динамично развивая здесь транспортно-логистический, горнодобывающий, рыбохозяйственный, строительный, топливно-энергетический и оборонный комплексы (не путать с "кластерами"). С четкой и правильной государственной задачей -закреплением людей на Дальнем Востоке России.

Мы живем в мире, который постоянно меняется, как и наша страна. Уже приходим к пониманию, что в быстро меняющемся мире величие страны определяется размером ее экономики, возможностей отдельного домохозяйства, уровнем зарплат ее граждан, а не только размером ее территории.

На мой взгляд Приморьем руководят бездарные неудачники, и можно надеяться на успех края лишь после прекращения их пребывания на этих постах. Как вообще маленький двухмиллионный Приморский край может стать опять привлекательным? Думаю прежде всего за счет того, что Приморье обязано стать успешным связующим звеном России с бурно развивающейся Азией.

... А еще мы можем проявить креативность и переименовать АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (КР ДВ) в АО "Корпорация развития Валового национального счастья ДВ" ( КР ВНС ДВ). В конце концов, королевство Бутан стал успешной страной, придумав когда-то "Валовое Национальное Счастье".

Справка.

Валовое Национальное Счастье (ВНС) -мера качества жизни, которая включает моральные и психологические ценности. Данное понятие было введено в обиход в качестве неофициальной государственной философии королевства Бутана. "Счастье народа важнее процентов валового внутреннего продукта", - сказал король Бутана, кажется в 1972 году.