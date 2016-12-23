Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Политика

30 ноября 2016, 11:00
Жители Дальнего Востока считают необходимым проведение ежегодного послания президента парламенту

Жители Дальнего Востока считают необходимым проведение ежегодного послания президента парламенту

1 декабря состоится Послание Президента РФ Федеральному Собранию

Центр социальных инноваций "Чёрный куб" в преддверии ежегодного президентского послания провел социологическое исследование среди жителей дальневосточных субъектов, узнав отношение дальневосточников к исторически сложившейся во всем мире форме обращения главы государства к законодательной власти, сообщает ЕНВ.

Уже завтра, 1 декабря состоится Послание Президента РФ Федеральному Собранию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что нынешнее президентское обращение будет особенным по своему содержанию, что в очередной раз подогрело интерес со стороны общественности и СМИ к данному событию. В преддверии послания Центр социальных инноваций "Чёрный куб" провел исследование среди жителей дальневосточных субъектов, узнав отношение дальневосточников к исторически сложившейся во всем мире форме обращения главы государства к законодательной власти.

 

Среди 6720 опрошенных респондентов большая часть (51%) назвали послание президента мероприятием, на котором глава государства ставит задачи, причем, не только перед законодательной властью, но и перед формируемыми им властными институтами – правительством, отдельными министерствами и ведомствами, прокуратурой, следственным комитетом и др.

Пятая часть опрошенных (22%) видят в процедуре послания своеобразный механизм координации различных ветвей власти, при котором президент выступает с отчетом о проделанной работе перед депутатами Государственной думы и членами Совета Федерации.

Примерно столько же (18%) рассматривают послание как следствие выполнения им своих конституционных полномочий, в рамках которых глава государства определяет основные направления внешней и внутренней политики. При этом, послание становится механизмом для передачи принятых "наверху" решений.

5% опрошенных обратили внимание на природу самого послания главы государства. Они отметили, что данное обращение президента есть не что иное, как форма взаимодействия президента с законодателями, что особенно является важным ввиду того, что именно депутаты ГД РФ, члены СФ РФ и президент встроены в единый процесс законотворчества.

Только для 4% опрошенных дальневосточников послание президента России является, главным образом, медийным мероприятием, работающим либо на освещение деятельности главы государства, либо на повышение рейтинга первого лица страны. По мнению политологов, столь низкий процент людей, считающих что президентское послание применяется, прежде всего, с целью самопиара отображает действительную необходимость в его проведении.

"Собственно, это же показали результаты социологического опроса, проведённого нами накануне в девяти субъектах Дальневосточного федерального округа, согласно которому 92% респондентов считает необходимым проводить ежегодное послание президента. Причем большая часть из них отметили, что послание необходимо, как для общественности, так и для властей различного уровня, к которым президент обращается либо напрямую, либо опосредованно. То есть, иными словами, посредством президентского послания осуществляется обратная связь между обществом и властью, при этом президент в этом обмене информацией выступает в качестве центра", — отметил политолог Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев.

Метки: исследование, послание президента, Черный куб

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Евгений Зотов: Нам скоро будет некуда вывозить мусорЕвгений Зотов: Нам скоро будет некуда вывозить мусор
вчера, 17:00
Обсуждение ситуации со спецзаводом во Владивостоке высветило другие "мусорные" проблемы
Губернатор Приморья подписал заявление на увольнение Сергея СидоренкоГубернатор Приморья подписал заявление на увольнение Сергея Сидоренко
вчера, 14:10
Об этом глава региона заявил во время записи программы "События года" на Общественном телевидении Приморья
Национальный Рейтинг Мэров: Владивосток упал на 32 позицииНациональный Рейтинг Мэров: Владивосток упал на 32 позиции
вчера, 12:40
Мэры Тюмени, Казани и Уфы лучше справляются со своими обязанностями, а вот мэрам Биробиджана, Омска и Махачкалы стоит подучиться управлять городами

Последние новости

Приморские производители мяса могут поставлять свою продукцию в ИракПриморские производители мяса могут поставлять свою продукцию в Ирак
вчера, 22:30
Компания несет все расходы, связанные с посещением предприятий иракскими специалистами
В Приморском крае рисунки школьников разместят на баннерах социальной рекламыВ Приморском крае рисунки школьников разместят на баннерах социальной рекламы
вчера, 21:50
Рисунки школьников украсят улицы Черниговского, Пожарского районов Приморского края и Уссурийского городского округа
"ЛедСтрой" построит производственный комплекс по выпуску светотехники"ЛедСтрой" построит производственный комплекс по выпуску светотехники
вчера, 16:00
Территория опережающего развития на Дальнем Востоке приняла сотого резидента

Опрос:

Какой подарок вы бы хотели получить на Новый Год?






Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год
14.12.2016 12:00
Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год
13.12.2016 17:30
Дмитрий Селютин назначен генеральным директором АО "ДВЭУК"
08.12.2016 11:30
Как эффективно вести переговоры с японскими бизнесменами

Самые популярные

Горячие обсуждения

14.12.2016 12:00
Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год 6
14.12.2016 11:30
Внутреннюю политику Приморья возглавит Игорь Степаненко 2
16.12.2016 15:30
В крупнейшем энергетическом предприятии Приморья разгорелся профсоюзный конфликт 1
20.12.2016 12:20
Задержан "сельский" вице-губернатор Приморья 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2016,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+