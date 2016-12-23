Жители Дальнего Востока считают необходимым проведение ежегодного послания президента парламенту

Центр социальных инноваций "Чёрный куб" в преддверии ежегодного президентского послания провел социологическое исследование среди жителей дальневосточных субъектов, узнав отношение дальневосточников к исторически сложившейся во всем мире форме обращения главы государства к законодательной власти, сообщает ЕНВ.

Уже завтра, 1 декабря состоится Послание Президента РФ Федеральному Собранию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что нынешнее президентское обращение будет особенным по своему содержанию, что в очередной раз подогрело интерес со стороны общественности и СМИ к данному событию. В преддверии послания Центр социальных инноваций "Чёрный куб" провел исследование среди жителей дальневосточных субъектов, узнав отношение дальневосточников к исторически сложившейся во всем мире форме обращения главы государства к законодательной власти.

Среди 6720 опрошенных респондентов большая часть (51%) назвали послание президента мероприятием, на котором глава государства ставит задачи, причем, не только перед законодательной властью, но и перед формируемыми им властными институтами – правительством, отдельными министерствами и ведомствами, прокуратурой, следственным комитетом и др.

Пятая часть опрошенных (22%) видят в процедуре послания своеобразный механизм координации различных ветвей власти, при котором президент выступает с отчетом о проделанной работе перед депутатами Государственной думы и членами Совета Федерации.

Примерно столько же (18%) рассматривают послание как следствие выполнения им своих конституционных полномочий, в рамках которых глава государства определяет основные направления внешней и внутренней политики. При этом, послание становится механизмом для передачи принятых "наверху" решений.

5% опрошенных обратили внимание на природу самого послания главы государства. Они отметили, что данное обращение президента есть не что иное, как форма взаимодействия президента с законодателями, что особенно является важным ввиду того, что именно депутаты ГД РФ, члены СФ РФ и президент встроены в единый процесс законотворчества.

Только для 4% опрошенных дальневосточников послание президента России является, главным образом, медийным мероприятием, работающим либо на освещение деятельности главы государства, либо на повышение рейтинга первого лица страны. По мнению политологов, столь низкий процент людей, считающих что президентское послание применяется, прежде всего, с целью самопиара отображает действительную необходимость в его проведении.

"Собственно, это же показали результаты социологического опроса, проведённого нами накануне в девяти субъектах Дальневосточного федерального округа, согласно которому 92% респондентов считает необходимым проводить ежегодное послание президента. Причем большая часть из них отметили, что послание необходимо, как для общественности, так и для властей различного уровня, к которым президент обращается либо напрямую, либо опосредованно. То есть, иными словами, посредством президентского послания осуществляется обратная связь между обществом и властью, при этом президент в этом обмене информацией выступает в качестве центра", — отметил политолог Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев.