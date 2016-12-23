Впервые на Приморской сцене выступит Альбина Шагимуратова

Впервые во Владивостоке, 8 и 11 декабря, в спектаклях Приморской сцены Мариинского театра выступит одна из самых известных колоратурных сопрано — народная артистка Республики Татарстан Альбина Шагимуратова, сообщает ЕНВ.

Прекрасный голос певицы, который критики называют "скрипкой Страдивари", покорил ведущие оперные сцены, среди которых Мариинский театр (Санкт-Петербург), Метрополитен-опера (Нью-Йорк), Ковент-Гарден (Лондон), Ла Скала (Милан), Венская государственная опера, Баварская опера (Мюнхен), Оперы Сан-Франциско, хьюстонская Гранд-опера, Большой театр и многие другие.

Признание пришло к Альбине Шагимуратовой после победы на Международном конкурсе им. П.И. Чайковского в 2007 году и дебюта на Зальцбургском фестивале. Певица сотрудничала с такими дирижёрами, как Валерий Гергиев, Риккардо Мути, Зубин Мета, Джеймс Конлон, Эндрю Дэвис, Адам Фишер, Патрик Саммерс, Джеймс Ливайн. Выступала на престижнейших международных музыкальных фестивалях: Глайндборнском, Эдинбургском, "Флорентийский музыкальный май", "Би-би-си Промс", "Звезды белых ночей", Московском Пасхальном фестивале.

Альбина Шагимуратова является героем ряда документальных фильмов: "Москва не сразу строилась" из цикла "Голоса XXI века" (2015), "Мировая опера. Русский след" и "Голоса на миллион" (2016). В 2017 году выйдет в прокат новая киноверсия романа "Анна Каренина" (режиссёр — Карен Шахназаров) с певицей в роли Аделины Патти.

На Приморской сцене Мариинского театра Альбина Шагимуратова исполнит партию Виолетты в "Травиате" (11 декабря) и партию Донны Анны в концертном исполнении оперы "Дон Жуан" (8 декабря).