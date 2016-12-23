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Южная Корея

29 ноября 2016, 12:00
Военная делегация Южной Кореи посетила мотострелковое соединение ВВО в Приморском крае
Военная делегация Южной Кореи посетила мотострелковое соединение ВВО в Приморском крае
Военная делегация Южной Кореи посетила мотострелковое соединение ВВО в Приморском крае
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Военная делегация Южной Кореи посетила мотострелковое соединение ВВО в Приморском крае

Подразделениями мотострелковой бригады ВВО продемонстрированы образцы вооружения и военной техники, стоящие на её вооружении

Делегация Вооруженных сил Южной Кореи во главе с заместителем командующего Первой армией генерал-полковником Ко Хён Су посетила мотострелковое соединение Восточного военного округа, дислоцированное в Приморском крае, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

На полигоне Сергеевский для гостей были проведены показные занятия по огневой подготовке с танковыми подразделениями мотострелковой бригады ВВО. Танкисты поражали как стационарные, так и движущиеся мишени, имитирующие объекты, боевую технику и живую силу  условного противника.

Помимо этого, южнокорейским офицерам были продемонстрированы боевые возможности гранатометных подразделений, тренировки мотострелков по преодолению специализированный полосы препятствий.

В соответствии с программой визита представители ВС Южной Кореи также  ознакомились с образцами вооружения и военной техники, стоящими на вооружении соединения, лично опробовали  их  на войсковом стрельбище.

Метки: Боевая подготовка, Восточный военный округ, Международная деятельность, Мотострелковые войска, Полигон

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