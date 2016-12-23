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Япония

29 ноября 2016, 11:20
Тадаси Маэда: Мы рассматриваем проекты в области развития Дальнего Востока

Тадаси Маэда: Мы рассматриваем проекты в области развития Дальнего Востока

Завершается работа по учреждению специальной проектной компании для привлечения японских инвесторов

Старший управляющий директор Японского банка международного сотрудничества (JBIC) Тадаси Маэда в кулуарах международной конференции производителей и потребителей сжиженного природного газа (СПГ) рассказал в интервью ТАСС, какие проекты сотрудничества обсуждает банк с Россией, в частности в области развития российского Дальнего Востока, сообщает ЕНВ.

"Ведутся переговоры с моим коллегой - министром РФ по развитию Дальнего Востока Александром Галушкой, обсуждается вопрос создания компаний для управления и консультирования в рамках инвестиционных проектов специальных экономических зон (СЭЗ) и свободного порта Владивосток. Если эти планы будут реализованы, появится серьезная движущая сила, стимулирующая приток японских инвестиций в российский Дальний Восток. К тому же мы приблизились почти к финальной стадии переговоров с Российским фондом прямых инвестиций по созданию совместного инвестиционного фонда. Это дополнительное и абсолютно новое направление экономического сотрудничества", - сообщил Тадаси Маэда.

Формирование СЭЗ - хорошая инициатива, однако к настоящему моменту еще мало что реализовано. К тому же иногда небольшие моменты имеют негативное воздействие на потенциальных инвесторов - необходимо все решать поэтапно, шаг за шагом.

В настоящее время Агентством по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Фондом развития Дальнего Востока совместно с Японским банком для международного сотрудничества (JBIC) завершается работа по учреждению специальной проектной компании для привлечения японских инвесторов в территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток.

Метки: инвестиции, Свободный порт Владивосток, СЭЗ

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