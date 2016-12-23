Портфель из 33 инвестпроектов на $15 млрд подготовили для инвесторов из Сингапура

25 ноября в Сингапуре состоялось VII заседание Межправительственной Российско-Сингапурской комиссии высокого уровня. В работе Комиссии, с российской стороны возглавляемой первым Заместителем Председателя Правительства России Игорем Шуваловым, принял участие заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.



Открывая пленарное заседание, председатель Межправительственной комиссии с сингапурской стороны, заместитель премьер-министра Республики Сингапур Тарман Шанмугаратнам отметил активизацию двустороннего взаимодействия в развитии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, практическое продвижение по реализации совместных инициатив. Со своей стороны, первый вице-премьер Правительства России Игорь Шувалов подчеркнул приоритетность работы по заключению соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Республикой Сингапур, а также снятию барьеров при поставках в страну российских сельскохозяйственных товаров и продовольствия.

Выступая на заседании комиссии высокого уровня, замглавы Минвостокразвития России Александр Крутиков отметил, что для ускоренного развития Дальнего Востока, включения его в глобальные цепочки добавленной стоимости Правительством России создаются особо благоприятные условия для ведения бизнеса и инвестирования в территориях опережающего развития и свободных портах, предоставляются беспрецедентные налоговые льготы, существенно упрощены таможенные и административные процедуры, сформирована система длинного и дешевого финансирования проектов, обеспечения инвесторов инфраструктурой и кадрами.

"Бизнес стран Азиатско-Тихоокеанского региона уже оценил эти условия: только за последний год к реализации на Дальнем Востоке заявлено более 30 проектов с инвестициями свыше 4 млрд долларов с участием компаний из Китая, Японии, Австралии, Республики Корея и других стран. Мы видим большой потенциал развития инвестиционного сотрудничества России и Сингапура на Дальнем Востоке. Нами подготовлен портфель из 33 наиболее перспективных проектов с объемом инвестиций свыше 15 млрд долларов, в которых могут принять участие сингапурские компании. Это проекты в области развития транспортной инфраструктуры, нефтегазохимии, агропромышленном секторе", – отметил замминистра.

По результатам достигнута договоренность об активизации взаимодействия между дальневосточным Агентством по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и агентством "Сингапур Кооперэйшн Энтерпрайз" о проведении совместной презентации проектов на Дальнем Востоке для инвесторов из Республики Сингапур.

На полях мероприятия между компаниями "Чанги Эйрпортс Интернэшнл", "Базовый элемент" и Российским фондом прямых инвестиций было подписано соглашение о приобретении аэропорта Кневичи во Владивостоке.

"Минвостокразвития России планирует расширять взаимодействие с компанией "Чанги Эйрпортс Интернэшнл", оказывать ей всю необходимую поддержку и содействие для успешного участия в проекте развития аэропорта Владивостока. Компетенции компании в области развития авиационных хабов, роста пассажиропотока нами крайне востребованы. В ходе отдельной встречи с топ-менеджментом компании нами достигнута договоренность о рассмотрении проектов развития других аэропортов Дальнего Востока. Возможна подготовка комплексной программы развития сети аэропортов в макрорегионе", - подчеркнул Александр Крутиков.

Отдельное внимание было уделено вопросам участия сингапурских компаний в развитии территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток.

"Для Дальнего Востока большой интерес представляет опыт Сингапура в комплексном подходе к планированию территорий и инвестиционному продвижению специальных экономических зон. В этой связи считаем важным наладить практическое сотрудничество с профильными сингапурскими экспертами. Первые встречи уже состоялись. Достигнуты договоренности о первых шагах по их участию в планировании развития газохимического кластера в Амурской области, острова Русский в Приморском крае. Также совместно будем работать над программой глобального инвестиционного позиционирования и продвижения свободного порта Владивосток", - отметил замминистра.



В завершении мероприятия Александр Крутиков пригласил партнеров из Сингапура принять участие в III Восточном экономическом форуме 6-7 сентября 2017 года в городе Владивосток.