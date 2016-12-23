S7 Airlines предлагает отправиться в путешествие со скидкой до 65%

S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld, объявляет традиционную осеннюю распродажу авиабилетов и предлагает отправиться в путешествие со скидкой до 65%, сообщает ЕНВ.



Распродажа начинается 25 ноября в 17:30 по московскому времени и продлится до 23:59 27 ноября 2016 года. В этот период на сайте авиакомпании можно приобрести со скидками до 65% авиабилеты экономического класса по 100 направлениям маршрутной сети S7 Airlines. Специальные тарифы действуют на рейсы, которые будут выполняться с 1 декабря 2016 года по 1 мая 2017 года.

Стоимость авиабилета при перелете в одну сторону по маршруту Москва – Турин в рамках распродажи составляет 4077 рублей, Москва — Сочи – 2300 рублей, Москва — Аликанте – 4895 рубля, Новосибирск — Мюнхен – 5240 рублей, Новосибирск — Симферополь – 6000 рублей, Владивосток — Шанхай – 6267 рублей.





Полный список направлений, участвующих в распродаже, можно найти на сайте авиакомпании