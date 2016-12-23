Дума города Владивостока привлекла к обсуждению бюджета школьников

19 ноября в роли депутатов Думы города Владивостока выступили не народные избранники, а учащиеся гимназии №1. Заседание прошло в рамках цикла мероприятий, направленных на развитие основ правовой грамотности у жителей города Владивостока, сообщает ЕНВ.

Дума города Владивостока совместно с Центром социальных инноваций "Чёрный куб" провели мероприятие, направленное на повышение уровня правового сознания у школьников города Владивостока. По словам организаторов, любое образование, начиная от начального и заканчивая высшим, должно быть направленно на включение обучающегося в реальные процессы.

Поэтому тематика диспута в стенах представительного органа муниципалитета была выбрана не случайно. Из года в год центральной темой обсуждения у депутатов становится утверждение главного финансового документа – бюджета Владивостока, в котором обозначены статьи финансирования экономической и социальной сторон жизни города.

"Незнание механизма утверждения бюджета ведет к неправильному пониманию социально-экономических процессов. Очень важно с ранних лет детям прививать правовое понимание, только так мы можем воспитать в них людей с активной гражданской позицией", - отметила начальник организационного отдела Думы Владивостока Елена Толмачева.

Ученики четвертого класса гимназии №1 г. Владивостока были поделены на профильные комитеты в соответствии со структурой представительного органа. Каждый из комитетов в рамках мероприятия отстаивал интересы соответствующего направления: производственно-экономического, налогового, социального, проблем городского хозяйства и местного самоуправления, пытаясь повлиять на итоговый проект импровизированного бюджета.

Участники дискуссии поделились своими мыслями по поводу проведенного заседания, прошедшего в Дни правовой грамотности: "Дума города Владивостока – необходимый орган власти, без которого не возможен политический процесс. Именно депутаты принимают решения о финансировании направлений жизни города. Я не думала, что работа депутатов такая напряженная и сложная", - отметила ученица 4 класса гимназии №1 г. Владивостока Эрика Коломейцева, выступившая в роли председателя комитета думы города по социальной политике и делам ветеранов.