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Политика

25 ноября 2016, 15:00
Дума города Владивостока привлекла к обсуждению бюджета школьников
Дума города Владивостока привлекла к обсуждению бюджета школьников
Дума города Владивостока привлекла к обсуждению бюджета школьников

Дума города Владивостока привлекла к обсуждению бюджета школьников

Импровизированное заседание представительного органа прошло в Дни правовой грамотности

19 ноября в роли депутатов Думы города Владивостока выступили не народные избранники, а учащиеся гимназии №1. Заседание прошло в рамках цикла мероприятий, направленных на развитие основ правовой грамотности у жителей города Владивостока, сообщает ЕНВ.

Дума города Владивостока совместно с Центром социальных инноваций "Чёрный куб" провели мероприятие, направленное на повышение уровня правового сознания у школьников города Владивостока. По словам организаторов, любое образование, начиная от начального и заканчивая высшим, должно быть направленно на включение обучающегося в реальные процессы.

Поэтому тематика диспута в стенах представительного органа муниципалитета была выбрана не случайно. Из года в год центральной темой обсуждения у депутатов становится утверждение главного финансового документа – бюджета Владивостока, в котором обозначены статьи финансирования экономической и социальной сторон жизни города.

"Незнание механизма утверждения бюджета ведет к неправильному пониманию социально-экономических процессов. Очень важно с ранних лет детям прививать правовое понимание, только так мы можем воспитать в них людей с активной гражданской позицией", - отметила начальник организационного отдела Думы Владивостока Елена Толмачева.

Ученики четвертого класса гимназии №1 г. Владивостока были поделены на профильные комитеты в соответствии со структурой представительного органа. Каждый из комитетов в рамках мероприятия отстаивал интересы соответствующего направления: производственно-экономического, налогового, социального, проблем городского хозяйства и местного самоуправления, пытаясь повлиять на итоговый проект импровизированного бюджета.

Участники дискуссии поделились своими мыслями по поводу проведенного заседания, прошедшего в Дни правовой грамотности: "Дума города Владивостока – необходимый орган власти, без которого не возможен политический процесс. Именно депутаты принимают решения о финансировании направлений жизни города. Я не думала, что работа депутатов такая напряженная и сложная", - отметила ученица 4 класса гимназии №1 г. Владивостока Эрика Коломейцева, выступившая в роли председателя комитета думы города по социальной политике и делам ветеранов.

Метки: гимназия №1, Дума Владивостока, школьники

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Мнения, комментарии (1)

Серж, 26.11.2016 14:16
:-)))) Я реально подумал что депутаты не могут сами разобраться с бюджетом и на помощь детей позвали!6-)

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