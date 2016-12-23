Новая Зеландия приглашает приморцев на учебу. Речь идет как о языковых программах, так и об академическом образовании. Какое ожидает будущее тех, кто отправится грызть гранит науки и совершенствовать язык, можно будет узнать 1 декабря на встрече с представителем ACG - самой большой сети учебных заведений Новой Зеландии, сообщают ЕНВ.

Сегодня Новая Зеландия проявляет незавидный интерес к российскому рынку в части образования. Представитель АСG г-н Ричард Кенсингтон вот уже 15 лет посещает Россию, и Дальний Восток в частности, где несет новозеландское образование в российские массы. Такой срок только подтверждает тот факт, что дальневосточнники не теряют интереса к образованию за рубежом. Программы предлагаются школьникам, студентам и взрослым, от подготовительных курсов и языковых школ до профессиональных колледжей и мантии магистра.

"Новая Зеландия сегодня на третьем месте после США и Каналы у дальневосточников, получающих образование за рубежом. Цена на образование там ниже, но качество при этом ничуть не хуже. Оно более близко к британскому, бакалавра получают за три года", - рассказывает руководитель представительства Students International во Владивостоке Лионелла Юманова.

ACG - не просто самая большая сеть учебных заведений в Новой Зеландии. Сюда входят сады и школы, причем, появились новые, есть профессиональные колледжи, добавился университет. Так что подготовка идет "по всем фронтам" и в любом возрасте.

"Если взять общий поток россиян, которые едут в Новую Зеландию с целью получить образование, то 60% - это дальневосточники. Охотно едут приморцы, сахалинцы, камчадалы", - рассказывает Лионелла Юманова.

Оказывается, веское слово в пользу Новой Зеландии говорят папы будущих учеников. Большинство из них посещали эту страну будучи моряками. Они понимают ритм жизни, знают, что страна безопасна, с экологией там тоже все в норме, поэтому и желают своим детям не просто достойного образования, а учебы в комфортной среде.

Но образованием дело не заканчивается. Это может быть только стартом для дальнейшей научной деятельности, иммиграции и интересной работы.

Презентация образования в Новой Зеландии состоится 1 декабря в 17.00 в отеле "Хендэ" в зале "Эмеральд". Справки по телефонам: (423)-240-69-69 и (423)-222-55-25

Справка.

ACG – ведущая независимая ассоциация учебных заведений, предлагающая образовательные программы международного уровня. Школы и колледжи ACG обеспечивают лучшую подготовку для поступления в престижные университеты Новой Зеландии (University of Auckland, Auckland University of Technology) и мира, а так же имеет одну из лучших новозеландских языковых школ, где уделяют особое внимание изучению английского языка для академических целей (IELTS).

ACG входит в международную ассоциацию школ связанных с Кембриджским университетом (University of Cambridge) благодаря своей международной системе экзаменов. Свидетельства об образовании, выдаваемые по окончании школы ACG имеют международное признание и принимаются университетами всего мира: кембриджские экзамены – IGCSE (международный сертификат о среднем образовании), AS (экзамен по программе средней школы – первый уровень) и A-levels (экзамен по программе средней школы – высший уровень).