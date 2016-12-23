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Южная Корея

24 ноября 2016, 17:00
"Самая красивая" и "Самая вкусная" выставки пройдут в Корее

"Самая красивая" и "Самая вкусная" выставки пройдут в Корее

Косметика будет представлена из экологически чистых продуктов, а еда с упором на органические продукты питания

Две самы крупные выставки пройдут в Корее в конце ноября, в начале декабря 2017 года, сообщает ЕНВ.

"Самая красивая" выставка пройдет с 25 по 27 ноября в выставочном комплексе COEX (г. Сеул) будет работать Международная выставка индустрии красоты 2016 (Beauty Expo Korea), в которой примут участие около 40 000 человек из более чем 200 организаций, работающих по этому направлению. Также данная выставка будет активно продвигать использование косметики лишь из экологически чистых продуктов, которые не загрязняют окружающую среду.

Для всех посетителей организаторы приготовили тематические семинары и мастер-классы. Лучшие стилисты, парикмахеры и дизайнеры всего мира продемонстрируют своё мастерство по нейл-арту, косметологии, парикмахерском искусстве, а также косметику премиум-класса. Выставка проводится при поддержке Министерства экономики и знаний и Министерства здравоохранения и благосостояния Республики Корея. 

А посетить "Самую вкусную" международную выставку продуктов питания 2016 (World Food Expo Korea 2016) можно будет с 2 по 4 декабря в выставочном комплексе KINTEX. На выставке будут демонстрироваться не только продукты и напитки, но также  международные технологии, используемые при производстве и приготовлении пищи.

В этом году уклон будет сделан на органические продукты питания.

Метки: выставка, еда, косметика, НОТК

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