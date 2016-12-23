Приморские школьники принимают участие в Ярославском форуме

Школьники из Дальнегорска, Уссурийска и Владивостока представляют Приморский край на Всероссийском форуме “Будущие интеллектуальные лидеры России", который проходит с 21 по 24 ноября 2016 года по решению Президента России в городе Ярославле, сообщает ЕНВ.

Задача ярославского форума 2016 года – поддержка молодых ребят, увлеченных технологиями и инженерным делом. Программа лекций и мастер-классов поможет ребятам узнать о новейших разработках и технологиях отечественной инженерии, а компаниям — сформировать новую базу достойных кадров.

Форум "Будущие интеллектуальные лидеры России" соберет в Ярославле 500 одаренных школьников со всей России – победителей олимпиад, конкурсов в области научно-технического творчества и естественных наук, обладателей патентов и авторов изобретений - для совместного путешествия по миру самых актуальных и востребованных профессий.

В 2016 году на Всероссийском форуме Приморский край представили Александр Савиных, Виктория Калиниченко и Михаил Лямаев.

Школьники имеют множество достижений, неоднократно принимали участие в муниципальных и краевых олимпиадах по иностранным языкам, технике и технологиям. Виктория Калиниченко является дипломантом городского конкурса "Юный гитарист", призёром олимпиад по китайскому языку; Александр Савиных – призёр олимпиады школьников по технике и технологии в многопрофильной олимпиаде школьников "Звезда", увлекается рисованием.

В рамках Форума для участников организованы мастер-классы и лекции от ведущих инженеров страны и работа в лабораториях над реальными проектами, представленными компаниями-партнерами форума. Для педагогов, которые приехали на форум вместе со своими учениками, будет организована обучающая программа, для работников вузов и HR-менеджеров компаний – экспертная.