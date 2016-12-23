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Япония

23 ноября 2016, 19:30
В Японии проходят Дни Приморского края

В Японии проходят Дни Приморского края

Японцев ждет выставка шелковых платков "Истории о России", выступления солистов Мариинского театра, ресторанный проект "Попробуй Приморье на вкус"

В японской префектуре Тоттори проходят Дни Приморского края, посвященных 25-летию установления дружеских отношений между регионами. Японцев угощают борщом и роллами по-приморски, сообщает ЕНВ со ссылкой на АПК.

Делегация Приморского края находится в Японии с официальным визитом, приуроченным к 25-летию установления дружеских отношений. Программа пребывания включит как самую крупную за четверть века бизнес-миссию в Японию приморских бизнесменов, так и яркую культурную программу - выставку шелковых платков "Истории о России", выступления солистов четвертой сцены Мариинского театра, а также ресторанный проект "Попробуй Приморье на вкус". Представители приморского бизнеса проведут переговоры с деловыми кругами префектуры Тоттори, в составе делегации Инвестиционное агентство и Центр развития экспорта, а также два десятка региональных компаний.

Как рассказали представители ресторанного проекта "Попробуй Приморье на вкус", в меню картофельные роллы с иваси приморского посола, уха по-сахалински с терпугом горячего копчения, скоблянка из кукумарии, копчёные мидии, салат с копченым крабом, осьминог с трюфельной заправкой, всевозможные снеки из рыбы и, конечно, борщ. Традиционного спутника коронного русского блюда – черный хлеб, повара привезли с собой из Приморья. 

По словам ресторатора Эдуарда Рябкина, все эти дары Японского моря хорошо знакомы жителям Страны восходящего солнца, но вот способ приготовления и подача по-новому открывают их вкус для японцев. 

"Ресторанный проект в контексте укрепления двусторонних отношений с Японией – это не только знакомство с русскими традициями гостеприимства и демонстрация дальневосточной региональной кухни, но и возможность для местных производителей и рестораторов наладить деловые контакты, а также развить гастрономический туризм в Приморье", – заявил он. 

В рамках официального визита губернатор края Владимир Миклушевский обсудит перспективы межрегионального сотрудничества с губернатором Тоттори Хираи Синдзи, а также с председателем Законодательного Собрания префектуры Сайки Сёити и депутатами.

"Мы стремимся поддерживать развитие связей с Японией по всем направлениям и в первую очередь – на региональном уровне. Приморский край активно сотрудничает с шестью японскими префектурам, и мы намерены интенсифицировать отношения с восточными партнерами", – заявил глава Приморья.

Метки: дни Приморского края, Тоттори

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