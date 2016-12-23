Китайских инвесторов заинтересовали приморские морепродукты и ЖКХ

Вице-губернатор Приморья Евгений Полянский провел двустороннюю встречу с генеральным секретарем Китайской ассоциации по развитию предприятий Хэ Чжэньвэй, сообщает ЕНВ со ссылкой на АПК.

Китайские бизнесмены намерены разводить в Приморье гребешок, трепанг и мидии. Планируется, что новая морская ферма заработает уже в мае 2017 года, предприятие обеспечит тысячу рабочих мест.

Заместитель главы региона отметил, что Администрация Приморья готова оказать всестороннюю поддержку инвесторам.

"Считаю, что и приморские компании также должны участвовать во всех инвестиционных проектах в крае", – подчеркнул Евгений Полянский.

Генеральный секретарь Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом Хэ Чжэньвэй отметил, что китайских инвесторов привлекли новые, выгодные условия Свободного порта и территорий опережающего развития.

"Сейчас в Приморье самые выгодные условия для инвестирования, особенно для развития аквакультуры. Мы намерены инвестировать в этот проект 200 миллионов долларов", – подчеркнул господин Хэ Чжэньвэй.

По словам инвесторов, реализация проекта пилотной фазы займет около трех лет. Ключевым партнером выступает китайская компания "Вэнь Лянь".

Китайские инвесторы также высказали большую заинтересованность в развитии еще одной сферы – ЖКХ. Как признались китайские бизнесмены, это очень привлекательный для них проект. Поэтому рассматривают разные варианты сотрудничества. Сейчас идут переговоры о поставках нового, более эффективного и экономичного оборудования для котельных и модернизации прежних котельных систем.