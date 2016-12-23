Утвержден состав краевой избирательной комиссии от Законодательного Собрания

Напомним, что крайизбирком состоит из 14 членов с правом решающего голоса. Половину - 7 человек - утверждает Законодательное Собрание, а вторую половину – губернатор Приморского края. Кандидатуры могут выдвигать политические партии, допущенные к распределению депутатских мандатов в Госдуме и Законодательном Собрании (по одному от партии), Центральная избирательная комиссия РФ, представительные органы муниципальных образований Приморского края и другие общественные объединения.

Проведя собеседования с кандидатами в члены Избирательной комиссии Приморского края с правом решающего голоса, парламентарии решили утвердить состав крайизбиркома от Законодательного Собрания. В него вошли Андрей Дергабузов, Наталья Колодзева, Роман Охотников, Александр Попов, Виктор Рева, Ольга Бондакова и Лариса Орлова.

"Каждый год проводится несколько выборных кампаний, но самое главное, в 2018 году в России состоятся президентские выборы, а ими будет заниматься избирательная комиссия, которую мы сегодня формируем, - сказал председатель комитета Законодательного Собрания по региональной политике и законности Джамбулат Текиев. – В этой связи на краевую избирательную будет возложена большая ответственность. Нужно, чтобы выборы прошли честно, в спокойной обстановке, и мы смогли бы выбрать президента страны общенародным голосованием".