Вступление в должность Евгения Зимина состоялось в понедельник, 21 ноября 2016 года в городе Владивостоке. В церемонии приняли участие руководители федеральных органов государственной власти края, органов судебной системы и прокуратуры, сообщает ЕНВ.

Евгения Зимина в новой должности представил собравшимся председатель Арбитражного суда Дальневосточного округа Вячеслав Кресс. Он отметил, что новый председатель прошел много ступеней судебной системы и имеет значительный профессиональный потенциал. На посту председателя придется решать многие сложные задачи, в том числе по обеспечению единства судебной практики.

Евгений Зимин назначен на должность председателя Пятого арбитражного апелляционного суда на 6-летний срок полномочий Указом Президента России от 10 ноября 2016 года № 601, приступил к исполнению обязанностей с 18 ноября 2016 года.

"Я благодарен за высокое доверие со стороны Президента Российской Федерации, руководства Верховного Суда Российской Федерации и Арбитражного суда Дальневосточного округа, намерен приложить максим усилий для повышения качества отправления правосудия и укрепления законности, а профессиональный коллектив суда помогут в реализации поставленных задач" - отметил Евгений Зимин.

Справка.

Евгений Викторович Зимин родился 10 марта 1978 года в городе Мичуринске.

В 1999 году окончил Хабаровский военный институт Федеральной пограничной службы Российской Федерации по специальности "юриспруденция". В 2002 году окончил Хабаровский государственный технический университет по специальности "финансы и кредит".

Свою трудовую деятельность по специальности начал в городе Владивостоке, в органах судебной системы - на судебном участке мирового судьи в городе Хабаровске.

Имеет стаж работы по юридической профессии – более 17 лет, из них в должности судьи - более 11 лет.