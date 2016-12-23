Важное значение для пополнения бюджета: скорейший запуск ТОРов в Приморье

Состоялось очередное заседание Совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов при Законодательном Собрании Приморского края, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

Одним из главных стал вопрос об основных подходах к формированию бюджетной политики и межбюджетным отношениям в Приморском крае на 2017-2019 годы. "Сегодня мы на своих территориях работаем над бюджетом, и нам важно посмотреть, как наши коллеги подходят к формированию бюджета, - рассказала председатель думы Пограничного района Ирина Басюк. - Как правило, мы принимаем бюджет дефицитный, и не всегда нам хватает средств на выполнение социальных проектов. В этом году нам удалось увеличить доходную часть районного бюджета. Надеюсь, что и в следующем году эта тенденция сохранятся".

"Формирование бюджета идет непросто, - сказал председатель думы Надеждинского района Валентин Пак. – Не всегда хватает средств на строительство дорог, ЖКХ, социальные программы. Тем не менее, ищем выход. Самая главная задача – создание рабочих мест и другие вопросы, которые сопутствуют пополнению бюджета. Мы связываем большие надежды с территорией опережающего развития "Надеждинская". Там планируется создать несколько тысяч рабочих мест. Совместно с ТОРом идет строительство жилья для того, чтобы люди могли проживать в Надеждинском районе и пополнять бюджет".

"Сейчас наши депутаты изучают проект районного бюджета на 2017 год, - сообщил председатель думы Михайловского района Валерий Ломовцев. – Самое главное, что уровень финансирования всех статей будет не меньше, чем в этом году. Мы рассматриваем возможные варианты пополнения бюджета. Хотелось бы, чтобы ТОР "Михайловский" как можно быстрее заработал на полную мощность, и мы смогли бы получить дополнительные рабочие места и, соответственно, отчисления в бюджет. Сегодня нас очень интересует сельское хозяйство, это основное направление экономической деятельности в районе, а также строительство. Мы надеемся на то, что оживится интерес к Михайловскому району в связи с созданием свободного порта Владивосток, который привлечет инвесторов, и будут создаваться рабочие места".

Об основных подходах к формированию бюджетной политики и межбюджетным отношениям в Приморском крае на 2017-2019 годы в своем докладе рассказал председатель комитета Законодательного Собрания по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян. "Совершенно очевидно, что увеличение доходов, обеспеченное реальным ростом экономики, должно стать долгосрочным ориентиром для бюджетной политики края и муниципалитетов", - сказал он.

Кроме того, на заседании обсуждались меры, принимаемые органами местного самоуправления, для увеличения доходной части бюджетов, практика контрольно-счетной палаты Приморья по контролю высокодотационных муниципалитетов, вопросы приведения уставов муниципальных образований края в соответствие с действующим законодательством, а также изменения федерального и краевого законодательства по вопросам местного самоуправления.

В ходе заседания участники утвердили состав и избрали заместителя председателя Совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов при Законодательном Собрании Приморского края. Им стал председатель Думы Шкотовского района Юрий Нечипуренко. "Совет – это очень важная площадка, которая позволяет территориям края обсуждать свои наболевшие вопросы и находить решения, - считает он. – Нужно организовать работу нашего Совета таким образом, чтобы каждый председатель думы мог вынести на рассмотрение проблемы, которые есть на территориях. Объединится и найти выход – наша основная задача".

"Сегодня главный вопрос – это формирование бюджетов. И в этой связи заседание было, безусловно, полезным, - сказал заместитель председателя Законодательного Собрания Приморского края Сергей Кузьменко. – Председатели муниципальных дум получили "обратную связь" от представителей администрации Приморского края и Законодательного Собрания. Я думаю, что эта информация была для них важна. Чтобы такие совещания были максимально полезными нужно, чтобы вопросы, которые волнуют муниципалитеты, в ряду прочих выносились на обсуждение Совета".