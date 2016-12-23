Артур Ниязметов: "дальневосточные" разделы должны принести максимальную пользу Дальнему Востоку

Вопросы практической реализации постановления Правительства России о выделении во всех ключевых федеральных целевых и государственных программах "дальневосточных" разделов обсудили участники селекторного совещания под руководством заместителя Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Артура Ниязметова, сообщает ЕНВ со ссылкой на Минвостокразвития.

В мероприятии приняли участие губернаторы Амурской области Александр Козлов, Чукотского автономного округа Роман Копин, Магаданской области Владимир Печеный, представители администраций всех дальневосточных регионов.

Как отметил замминистра Артур Ниязметов, старт данной работе был дан еще в 2013 году.

"Сегодня можно уже увидеть первые результаты. "Дальневосточные" разделы с общим объемом финансирования в размере 771 млрд рублей выделены в проектах 5 госпрограмм: развитие транспорта, здравоохранения, культуры и туризма, судостроения и авиастроения. Также определены и согласованы с Минэкономразвития механизмы приоритетного финансирования Дальнего Востока, которые уже внедрены в ряде госпрограмм", – подчеркнул он.

Одним из таких механизмов является квотирование в рамках распределения субсидий. Благодаря этому в госпрограмме "Развитие физической культуры и спорта" в ближайшие 5 лет будет дополнительно выделено 1,2 млрд рублей, в том числе в 2016 году – 197 млн рублей. В ФЦП "Развитие образования" дополнительно выделено 200 млн рублей, из них 100 млн рублей в 2016 году направлено на создание межрегионального центра компетенций в Комсомольске-на-Амуре.

В ряде программ установлены коэффициенты приоритетного финансирования. Коэффициент в размере 1,3 установлен в госпрограмме "Развитие физической культуры и спорта" (субсидии на закупку спортивного оборудования для спортивных школ и училищ олимпийского резерва) и в госпрограмме "Доступная среда" (субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения). Как уточнил замглавы Минвостокразвития, "применение данного коэффициента уже в 2016 году позволило в рамках госпрограммы "Доступная среда" дополнительно привлечь 52 млн рублей".

Коэффициент в размере 1,5 применяется при расчете субсидии на региональные и местные дороги госпрограммы "Развитие транспортной системы". Как результат - доля дальневосточных регионов в распределении межбюджетных трансфертов на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства увеличилась с 4,7% в 2015 году до 6,8% в 2016 году.

Коэффициент в размере 2,0 предусматривается в проекте госпрограммы "Развитие сельского хозяйства" при распределении субсидий на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог; субсидий на реализацию мероприятий ФЦП "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы"; субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей; субсидий на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти; субсидий на производство реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока; субсидий на поддержку племенного животноводства.

Подписанное Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым постановление позволит придать начатой работе необратимый и системный характер. Как уточнил Артур Ниязметов, в настоящее время разрабатываются методические рекомендации по формированию "дальневосточных" разделов.

"В "дальневосточных" разделах необходимо отражать информацию о целях, задачах и мероприятиях, реализуемых на территории Дальнего Востока за счёт бюджетных и внебюджетных источников, а также показатели и индикаторы, позволяющие оценить их эффективность. Все это необходимо, чтобы запрограммировать необходимые для Дальнего Востока результаты и последовательно добиваться их достижения. Все "дальневосточные" разделы должны принести максимальную практическую пользу для развития Дальнего Востока", – заявил он.

Участниками селекторного совещания обозначены первоочередные вопросы, которые необходимо решить в рамках формирования специальных "дальневосточных" разделов в государственных программах Российской Федерации. В частности, губернатором Амурской области Александром Козловым предложено в качестве приоритета определить завершение строительства объектов, ранее начатых в рамках федеральных программ, но финансирование которых по разным причинам не было обеспечено в полном объеме. Данное предложение поддержало большинство участников совещания.

Заместителем Председателя Правительства Хабаровского края Виктором Калашниковым обращено внимание на необходимость учета в "дальневосточных" разделах мероприятий, предусмотренных долгосрочным планом комплексного социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре.