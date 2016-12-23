Аэропорт Владивостока готов к продаже

Сумма сделки оценивается в 6 млрд рублей
Акционеры "Международного аэропорта Шереметьево" (МАШ) одобрили сделки, необходимые для продажи аэропорта Владивостока, сообщает ЕНВ.
"Акционеры аэропорта одобрили договор купли-продажи акций между АО "МАШ" (в качестве приобретателя) и АО "Терминал Владивосток" (в качестве эмитента), а также соглашение между АО "МАШ" и АО "Терминал Владивосток2 о зачете денежных требований АО "МАШ" к АО "Терминал Владивосток". Акционерное собрание АО "МАШ" прошло 7 ноября 2016 г.", - говорится в сообщении.
Кроме того, акционеры АО "МАШ" утвердили сделку по конвертации займов, предоставленных АО "Терминал Владивосток" в уставный капитал АО "Терминал Владивосток", что является условием сделки по продаже Международного аэропорта Владивосток.
Как пишет AEX.RU, в рамках размещения дополнительных акций АО "Терминал Владивосток" посредством закрытой подписки для единственного приобретателя – АО "МАШ" одобрены к заключению взаимосвязанные сделки между АО "МАШ" и АО "Терминал Владивосток" по купле-продаже и оплате акций дополнительной эмиссии путем зачета денежных требований АО "МАШ" к АО "Терминал Владивосток".
"Также в рамках повестки общего собрания акционеры утвердили решение досрочно продлить полномочия и переназначить Михаила Василенко Генеральным директором АО "МАШ" сроком на три года. Новый срок полномочий Михаила Василенко определен с учетом горизонта реализации основных инвестиционных проектов развития АО "МАШ", связанных с подготовкой аэропорта к ЧМ по футболу-2018 и на дальнейшую перспективу, в число которых входит строительство нового грузового комплекса, пассажирского терминала и межтерминального перехода с двумя тоннелями, соединяющего южный и северные терминальные комплексы", - уточнили в "Шереметьево".
Так же утверждена конвертация займов, предоставленных "Терминалу Владивосток", в его уставный капитал. Планируется продать 100% акций "Терминала Владивосток" и 52,16% плюс 1 обыкновенную акцию "Международного аэропорта Владивосток", управляющих аэропортом, консорциуму в составе РФПИ, "Базэла" и сингапурской Changi.Напомним, в 2014 году стало известно, что аэропорт Шереметьево объявил конкурс на покупку 52,16% акций аэропорта Владивостока и 100% акций ЗАО "Терминал Владивосток". Сумма сделки тогда оценивалась в 6 млрд рублей. Победителем конкурса на приобретение пакетов акций ОАО "Международный аэропорт Владивосток" и ЗАО "Терминал Владивосток" у московского аэропорта Шереметьево стал Cantya Investment Limited - консорциум трех компаний "Базэла", Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и одного из крупнейших мировых аэропортовых операторов сингапурской Changi.
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