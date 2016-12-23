Аэропорт Владивостока готов к продаже

Акционеры "Международного аэропорта Шереметьево" (МАШ) одобрили сделки, необходимые для продажи аэропорта Владивостока, сообщает ЕНВ.

"Акционеры аэропорта одобрили договор купли-продажи акций между АО "МАШ" (в качестве приобретателя) и АО "Терминал Владивосток" (в качестве эмитента), а также соглашение между АО "МАШ" и АО "Терминал Владивосток2 о зачете денежных требований АО "МАШ" к АО "Терминал Владивосток". Акционерное собрание АО "МАШ" прошло 7 ноября 2016 г.", - говорится в сообщении.

Кроме того, акционеры АО "МАШ" утвердили сделку по конвертации займов, предоставленных АО "Терминал Владивосток" в уставный капитал АО "Терминал Владивосток", что является условием сделки по продаже Международного аэропорта Владивосток.

Как пишет AEX.RU, в рамках размещения дополнительных акций АО "Терминал Владивосток" посредством закрытой подписки для единственного приобретателя – АО "МАШ" одобрены к заключению взаимосвязанные сделки между АО "МАШ" и АО "Терминал Владивосток" по купле-продаже и оплате акций дополнительной эмиссии путем зачета денежных требований АО "МАШ" к АО "Терминал Владивосток".



"Также в рамках повестки общего собрания акционеры утвердили решение досрочно продлить полномочия и переназначить Михаила Василенко Генеральным директором АО "МАШ" сроком на три года. Новый срок полномочий Михаила Василенко определен с учетом горизонта реализации основных инвестиционных проектов развития АО "МАШ", связанных с подготовкой аэропорта к ЧМ по футболу-2018 и на дальнейшую перспективу, в число которых входит строительство нового грузового комплекса, пассажирского терминала и межтерминального перехода с двумя тоннелями, соединяющего южный и северные терминальные комплексы", - уточнили в "Шереметьево".

Так же утверждена конвертация займов, предоставленных "Терминалу Владивосток", в его уставный капитал. Планируется продать 100% акций "Терминала Владивосток" и 52,16% плюс 1 обыкновенную акцию "Международного аэропорта Владивосток", управляющих аэропортом, консорциуму в составе РФПИ, "Базэла" и сингапурской Changi.



