Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

В мире

18 ноября 2016, 14:20
Аэропорт Владивостока готов к продаже

Аэропорт Владивостока готов к продаже

Сумма сделки оценивается в 6 млрд рублей

Акционеры "Международного аэропорта Шереметьево" (МАШ) одобрили сделки, необходимые для продажи аэропорта Владивостока, сообщает ЕНВ.

"Акционеры аэропорта одобрили договор купли-продажи акций между АО "МАШ" (в качестве приобретателя) и АО "Терминал Владивосток" (в качестве эмитента), а также соглашение между АО "МАШ" и АО "Терминал Владивосток2 о зачете денежных требований АО "МАШ" к АО "Терминал Владивосток". Акционерное собрание АО "МАШ" прошло 7 ноября 2016 г.", - говорится в сообщении.

Кроме того, акционеры АО "МАШ" утвердили сделку по конвертации займов, предоставленных АО "Терминал Владивосток" в уставный капитал АО "Терминал Владивосток", что является условием сделки по продаже Международного аэропорта Владивосток.

Как пишет AEX.RU, в рамках размещения дополнительных акций АО "Терминал Владивосток" посредством закрытой подписки для единственного приобретателя – АО "МАШ" одобрены к заключению взаимосвязанные сделки между АО "МАШ" и АО "Терминал Владивосток" по купле-продаже и оплате акций дополнительной эмиссии путем зачета денежных требований АО "МАШ" к АО "Терминал Владивосток".

"Также в рамках повестки общего собрания акционеры утвердили решение досрочно продлить полномочия и переназначить Михаила Василенко Генеральным директором АО "МАШ" сроком на три года. Новый срок полномочий Михаила Василенко определен с учетом горизонта реализации основных инвестиционных проектов развития АО "МАШ", связанных с подготовкой аэропорта к ЧМ по футболу-2018 и на дальнейшую перспективу, в число которых входит строительство нового грузового комплекса, пассажирского терминала и межтерминального перехода с двумя тоннелями, соединяющего южный и северные терминальные комплексы", - уточнили в "Шереметьево".

Так же утверждена конвертация займов, предоставленных "Терминалу Владивосток", в его уставный капитал. Планируется продать 100% акций "Терминала Владивосток" и 52,16% плюс 1 обыкновенную акцию "Международного аэропорта Владивосток", управляющих аэропортом, консорциуму в составе РФПИ, "Базэла" и сингапурской Changi.

Напомним, в 2014 году стало известно, что аэропорт Шереметьево объявил конкурс на покупку 52,16% акций аэропорта Владивостока и 100% акций ЗАО "Терминал Владивосток". Сумма сделки тогда оценивалась в 6 млрд рублей. Победителем конкурса на приобретение пакетов акций ОАО "Международный аэропорт Владивосток" и ЗАО "Терминал Владивосток" у московского аэропорта Шереметьево стал Cantya Investment Limited - консорциум трех компаний "Базэла", Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и одного из крупнейших мировых аэропортовых операторов сингапурской Changi.

Метки: аэропорт, МАШ, Терминал Владивосток

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В рамках "Индра Нэви-2016" российские и индийские моряки выполнили артиллерийские стрельбыВ рамках "Индра Нэви-2016" российские и индийские моряки выполнили артиллерийские стрельбы
вчера, 15:30
Экипажи российских и индийских кораблей провели тренировки по связи в море и элементы совместного маневрирования в темное время суток
Участники "Индра Нэви-2016" согласовали порядок проведения практических действий сил в мореУчастники "Индра Нэви-2016" согласовали порядок проведения практических действий сил в море
16 декабря 2016, 14:10
БПК "Адмирал Трибуц" и БМТ "Борис Бутома" ТОФ примут участие в международных российско-индийских военно-морских учениях
Северокорейцы пытались вывезти арамидную нить используемую для изготовления бронежилетовСеверокорейцы пытались вывезти арамидную нить используемую для изготовления бронежилетов
07 декабря 2016, 15:00
Данная категория товаров включена в список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной

Последние новости

Приморские производители мяса могут поставлять свою продукцию в ИракПриморские производители мяса могут поставлять свою продукцию в Ирак
вчера, 22:30
Компания несет все расходы, связанные с посещением предприятий иракскими специалистами
В Приморском крае рисунки школьников разместят на баннерах социальной рекламыВ Приморском крае рисунки школьников разместят на баннерах социальной рекламы
вчера, 21:50
Рисунки школьников украсят улицы Черниговского, Пожарского районов Приморского края и Уссурийского городского округа
Евгений Зотов: Нам скоро будет некуда вывозить мусорЕвгений Зотов: Нам скоро будет некуда вывозить мусор
вчера, 17:00
Обсуждение ситуации со спецзаводом во Владивостоке высветило другие "мусорные" проблемы

Опрос:

Какой подарок вы бы хотели получить на Новый Год?






Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год
14.12.2016 12:00
Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год
13.12.2016 17:30
Дмитрий Селютин назначен генеральным директором АО "ДВЭУК"
08.12.2016 11:30
Как эффективно вести переговоры с японскими бизнесменами

Самые популярные

Горячие обсуждения

14.12.2016 12:00
Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год 6
14.12.2016 11:30
Внутреннюю политику Приморья возглавит Игорь Степаненко 2
16.12.2016 15:30
В крупнейшем энергетическом предприятии Приморья разгорелся профсоюзный конфликт 1
20.12.2016 12:20
Задержан "сельский" вице-губернатор Приморья 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2016,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+