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Япония

18 ноября 2016, 09:40
Япония в этом году не дождалась продовольственных компаний из России
Япония в этом году не дождалась продовольственных компаний из России
На ярмарке Food Messe 2016 в Ниигате
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Япония в этом году не дождалась продовольственных компаний из России

"Фишкой" нынешней ярмарки Food Messe - 2016 в Ниигате стал автомат для приготовления суши

В Ниигате в эти дни проходит 8-ая продовольственная ярмарка. В ней принимают участие 344 компании из Японии, Китая, Великобритании, Австралии, Италии, Испании, Бельгии, сообщают ЕНВ.

По сложившейся традиции площадкой для проведения ярмарки стал выставочный центр комплекса "Токи мессэ". На площадках ярмарки Food Messe - 2016, помимо продовольственных товаров, широко представлена современная техника по переработке, упаковке, взвешиванию, приготовлению различных блюд. Внимание посетителей привлек автомат для изготовления суси.

В рамках ярмарки проводятся семинары по вопросам развития внешней торговли, ведения ресторанного бизнеса, по технологиям растениеводства. Одним из важных компонетов ярмарки является проведение непосредственных контактов В2В.

К сожалению, на этот раз, российские компании не приняли участие в ярмарке. Такая возможность вновь откроется в будущем году. 9-я ярмарка Food Messe состоится в Ниигате 8-10 ноября 2017 года.Связаться с организаторами можно уже сейчас по телефону 03-3271-4816, или факсу 03-3271-4818.

Метки: бизнес, Ниигата, продукты, Япония, ярмарка

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