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Новости компаний

18 ноября 2016, 09:30
Дальневосточный университет распродает свое имущество во Владивостоке

Дальневосточный университет распродает свое имущество во Владивостоке

Желающих купить недвижимость – мало, срок аукциона опять перенесли

Для привлечения максимального круга заинтересованных лиц был продлен срок подачи заявок на участие в аукционе по реализации Здания учебного корпуса на Покровском парке. Сбор заявок будет продолжаться весь январь, сообщают ЕНВ

За 550 млн. рублей предлагается к продаже одной из зданий ДВФУ. Речь идет о корпусе, расположенном по ул. Октябрьской, д. 27, литер А.

К продаже предлагается  административное здание, ранее использовавшееся как главный учебный корпус ДВГУ. Светлые и просторные кабинеты здания имеют стандартную офисную отделку. Перед Объектом есть небольшая зеленая зона и площадка для парковки. Помещения здания находятся в хорошем рабочем состоянии. После проведения косметического ремонта могут сразу использоваться новыми владельцами.

После проведения реконструкции здание имеют высокий потенциал в качестве торгово-офисного комплекса.

Объект имеет выгодное расположение: у основной транспортной артерии Владивостока, на расстоянии 1 км от центральной площади города. Окружение объекта представлено, в основном, административными зданиями и жилыми домами. Покровский парк находится в шаговой доступности от объекта.

Пока университет не переехал на Русский, здесь располагалась приемная комиссия.

Сегодня зданий университета распродаются с "молотка". Средства от продажи зданий ДВФУ в приморской столице планируется потратить на строительство второй очереди кампуса на острове Русский.

По данному объекту сбор заявок продлится до 30 января 2017 года.

Аукцион состоится 07 февраля 2017 года.

Cтартовая цена объекта 550,5 млн рублей, включая НДС.

 

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Метки: аукцион, ДВФУ, имущество

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