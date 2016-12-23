Мэром Артема стал Александр Авдеев

Депутаты Думы Артемовского городского округа большинством проголосовали за кандидатуру Александра Авдеева. Второй этап конкурсного отбора на замещение вакантной должности состоялся 17 ноября, сообщает ЕНВ, со ссылкой на администрацию Приморского края.

На голосование депутатов Думы по итогам конкурсного отбора было представлено три кандидата. За Александра Авдеева проголосовало большинство народных избранников.

Новый руководитель муниципалитета до избрания занимал должность исполняющего обязанности главы Артема. Окончил Дальневосточный политехнический институт по специальности "Промышленное и гражданское строительство", имеет большой опыт работы в управленческой сфере. С 2001 года и по сей день работал в мэрии Артема.

Напомним, по результатам прошедших выборов, мэр Артема Владимир Новиков стал депутатом Государственной думы 7-го созыва. Новоизбранный депутат Госдумы назвал имя временного мэра и попрощался с коллегами. Заместитель главы администрации Артемовского городского округа Александр Авдеев стал исполняющим обязанности главы.

Как сообщили в департаменте внутренней политики Приморья, выборы глав муниципальных образований в Приморье проходят в три этапа – проверка документов, собеседование и голосование депутатского корпуса.

"Во втором этапе кандидатам нужно было проявить свои лидерские качества, представить собственную стратегию развития муниципального образования для того, чтобы конкурсная комиссия смогла разглядеть перспективного руководителя района. Лучшие кандидатуры были выставлены на голосование депутатского корпуса", – рассказали в ведомстве.

Напомним, 7 марта 2015 года в силу вступили поправки в закон "О сроке полномочий представительных органов и глав муниципальных образований Приморского края, порядке формирования представительных органов муниципальных районов и порядке избрания глав муниципальных образований Приморского края".

В 2015 году на конкурсной основе избраны главы Артема, Шкотовского, Партизанского, Ханкайского, Черниговского, Михайловского и Красноармейского муниципальных районов. В 2016 году уже избраны главы Анучинского, Кировского, Октябрьского и Пожарского районов, Находки и Спасска.