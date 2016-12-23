Авиакомпания "Якутия" запустит новый рейс между Владивостоком и Камчаткой

На Камчатке на одного авиаперевозчика пассажиров по маршруту до Владивостока станет больше. 7 декабря по нему начнут выполнять рейсы авиакомпании "Якутия", сообщает ЕНВ.

Период выполнения полетов: с 7 декабря 2016 года по 22 марта 2017, с частотой 1 раз в неделю: по средам

Пассажиров по данному направлению будет перевозить новый современный российский самолет Sukhoi Superjet 100.

Авиакомпания "Якутия" для своих пассажиров предлагает следующее расписание:

Отправление из Владивостока в 10:50, прибытие в Петропавловск-Камчатский в 16:00. Время в полёте составляет 3 часа 10 минут.

Время вылета из Петропавловска в 17:30, прибытие обратно во Владивосток в 18:50, время в пути 3 часа 20 минут.

Минимальный взрослый тариф для перелета в экономическом классе в одну сторону составляет 8500 рублей. Тариф для детей до 12 лет составляет 6850 рублей.

Напомним, сейчас на маршруте работают "Аврора" и "Сибирь".