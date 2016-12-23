Авиакомпания "Якутия" запустит новый рейс между Владивостоком и Камчаткой

Пассажиров по данному направлению будет перевозить новый современный российский самолет Sukhoi Superjet 100
На Камчатке на одного авиаперевозчика пассажиров по маршруту до Владивостока станет больше. 7 декабря по нему начнут выполнять рейсы авиакомпании "Якутия", сообщает ЕНВ.
Период выполнения полетов: с 7 декабря 2016 года по 22 марта 2017, с частотой 1 раз в неделю: по средам
Пассажиров по данному направлению будет перевозить новый современный российский самолет Sukhoi Superjet 100.
Авиакомпания "Якутия" для своих пассажиров предлагает следующее расписание:
Минимальный взрослый тариф для перелета в экономическом классе в одну сторону составляет 8500 рублей. Тариф для детей до 12 лет составляет 6850 рублей.
Напомним, сейчас на маршруте работают "Аврора" и "Сибирь".
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